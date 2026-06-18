اعلام ضوابط جدید فعالیت دستفروشان ساحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری بندرعباس با نصب بنری در محدوده ساحلی شهر، ضوابط فعالیت عرضهکنندگان غذاهای بومی را اعلام و بر رعایت آن از سوی دستفروشان تأکید کرد.
در متن این اطلاعیه خطاب به فعالان این حوزه آمده است: شما سفیران فرهنگ و مهماننوازی بندرعباس هستید. برای حفظ زیبایی ساحل، رضایت گردشگران شهر و حمایت از رونق کسبوکارهای محلی، رعایت ضوابط زیر الزامی است.
بر اساس این ضوابط، محدوده مجاز فعالیت دستفروشان حدفاصل نیمدایره دروازه تابها تعیین شده و هر دستفروش مجاز به استفاده از حداکثر پنج صندلی و اشغال حداکثر شش متر فضا است.همچنین استفاده از المانهای شهری، نیمکتها و سایر تجهیزات عمومی برای چیدمان دستفروشی ممنوع بوده و فعالان این بخش باید حداقل ۱۰ متر از نیمکتها، صندلیها و آلاچیقهای ساحلی فاصله داشته باشند.
شهرداری بندرعباس در این اطلاعیه همچنین استفاده از برق تیرهای روشنایی معابر را ممنوع اعلام کرده و جمعآوری زبالههای ناشی از فعالیت دستفروشی را بر عهده خود دستفروشان گذاشته است.در پایان این اطلاعیه، از همکاری دستفروشان برای معرفی شایسته بندرعباس به گردشگران و حفظ نظم و زیبایی ساحل قدردانی شده است.
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