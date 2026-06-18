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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

اعلام ضوابط جدید فعالیت دستفروشان ساحل بندرعباس

اعلام ضوابط جدید فعالیت دستفروشان ساحل بندرعباس

بندرعباس-شهرداری بندرعباس در راستای ساماندهی دستفروشان، حفظ زیبایی بصری ساحل و ارتقای رضایت گردشگران، ضوابط جدیدی را برای فعالیت عرضه‌کنندگان غذاهای بومی در نوار ساحلی این شهر ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری بندرعباس با نصب بنری در محدوده ساحلی شهر، ضوابط فعالیت عرضه‌کنندگان غذاهای بومی را اعلام و بر رعایت آن از سوی دستفروشان تأکید کرد.

در متن این اطلاعیه خطاب به فعالان این حوزه آمده است: شما سفیران فرهنگ و مهمان‌نوازی بندرعباس هستید. برای حفظ زیبایی ساحل، رضایت گردشگران شهر و حمایت از رونق کسب‌وکارهای محلی، رعایت ضوابط زیر الزامی است.

بر اساس این ضوابط، محدوده مجاز فعالیت دستفروشان حدفاصل نیم‌دایره دروازه تاب‌ها تعیین شده و هر دستفروش مجاز به استفاده از حداکثر پنج صندلی و اشغال حداکثر شش متر فضا است.همچنین استفاده از المان‌های شهری، نیمکت‌ها و سایر تجهیزات عمومی برای چیدمان دستفروشی ممنوع بوده و فعالان این بخش باید حداقل ۱۰ متر از نیمکت‌ها، صندلی‌ها و آلاچیق‌های ساحلی فاصله داشته باشند.

شهرداری بندرعباس در این اطلاعیه همچنین استفاده از برق تیرهای روشنایی معابر را ممنوع اعلام کرده و جمع‌آوری زباله‌های ناشی از فعالیت دستفروشی را بر عهده خود دستفروشان گذاشته است.در پایان این اطلاعیه، از همکاری دستفروشان برای معرفی شایسته بندرعباس به گردشگران و حفظ نظم و زیبایی ساحل قدردانی شده است.

کد مطلب 6863928

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