به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه سد و کانال سیلاببر آقدکش اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما با تسریع عملیات اجرایی در دو سال اخیر، پیشرفت آن اکنون به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
وی افزود: عملیات اجرایی بدنه سد به طور کامل به پایان رسیده و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی در حال انجام است. پیشبینی میشود این پروژه با تأمین منابع مالی مورد نیاز در هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
حیدریان با اشاره به موقعیت این طرح در محدوده گرگانرود و نزدیکی شهرستان آققلا گفت: هدف اصلی پروژه، مدیریت و انحراف سیلابهای مخرب گرگانرود و هدایت ایمن آنها به سمت تالاب گمیشان است تا از ورود سیلاب به شهرها و روستاهای مسیر جلوگیری شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان ادامه داد: این سازه قادر است بخشی از جریانهای سیلابی را از طریق کانالهای انحرافی و دریچههای کنترل به مسیرهای امن منتقل کند و بدین ترتیب خسارات ناشی از سیلاب در مناطق پاییندست را به حداقل برساند.
وی ظرفیت مخزن پیشبینیشده برای این طرح را ۱۷.۵ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: با بازنگریهای انجامشده، به جای تملک گسترده اراضی برای احداث مخزن، از ظرفیت حدود ۵۰۰ هکتار اراضی مناسب موجود استفاده خواهد شد که موجب کاهش هزینهها و تسریع در اجرای پروژه شده است.
حیدریان با بیان اینکه این ظرفیت ذخیرهسازی میتواند در آینده برای تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت نیز مورد استفاده قرار گیرد، افزود: نزدیکی پروژه به منطقه آزاد اینچهبرون، صنایع پتروشیمی و شهرکهای صنعتی، اهمیت آن را دوچندان کرده و زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای آبی را فراهم میکند.
وی ارتفاع سد را حدود ۱۰ متر و ظرفیت عبور کانال سیلاببر را ۱۵۰ مترمکعب بر ثانیه عنوان کرد و گفت: این پروژه نقش مهمی در کاهش خطر سیلاب، ذخیرهسازی منابع آب و پشتیبانی از توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان همچنین از تلاش پیمانکاران و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و افزود: برای تکمیل بخشهای باقیمانده طرح، تأمین اعتبارات مورد نیاز در دستور کار قرار دارد و در صورت تخصیص بهموقع منابع مالی، پروژه طبق برنامه در هفته دولت افتتاح خواهد شد.
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