محکومیت ۴۲ میلیارد تومانی قاچاقچیان سوخت در خوزستان؛ کشتی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی کشف ۶۶۰ هزار و ۷۴۷ لیتر گازوئیل قاچاق در خلیج فارس توسط ضابطان، پروندهای در مراجع قضایی شهرستان ماهشهر تشکیل شد.
وی افزود: این پرونده پس از طی تشریفات قانونی در دادگاه بدوی و صدور حکم، در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز بررسی شد و در نهایت رأی صادره مورد تأیید قرار گرفت و قطعیت یافت.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: دادگاه با احراز وقوع جرم، متهمان را به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد که میزان آن ۴۲۲ میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۸۰ هزار ریال، معادل بیش از ۴۲ میلیارد تومان تعیین شده است.
دهقانی بیان کرد: همچنین در این پرونده سوخت کشف شده به نفع دولت ضبط شد و کشتی حامل سوخت قاچاق نیز به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: افزون بر مجازاتهای مالی، برای عاملان این پرونده در مجموع ۹ سال حبس تعزیری نیز صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه قاچاق سازمانیافته و اخلال در نظام اقتصادی کشور با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
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