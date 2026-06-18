به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانخودرو در این مرحله، بخشی از ظرفیت تولیدات خود را در قالب طرحهای فروش فوری و فوقالعاده و از طریق اولویتبندی عرضه خواهد کرد. این فراخوان شامل متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.
بر اساس برنامه اعلامشده، مهلت ثبت درخواست خرید برای تمامی متقاضیان از ساعت ۱۶ امروز چهارشنبه ۲۷ خردادماه آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۹ خردادماه ادامه خواهد داشت.
در این دوره، ثبت درخواست خرید بدون نیاز به مسدودسازی وجه در حساب بانکی انجام میشود.
در این مرحله، خودروهای خانواده پژو ۲۰۷ شامل دستی با موتور TU3، دستی سقف شیشهای و دستی سقف فلزی، خانواده تارا شامل تارا V1P، تارا V4 LX و تارا توربو شارژ، دناپلاس دستی، راناپلاس و همچنین خانواده سورن شامل سورن XU7 و TU5P و سورن EF7 دوگانهسوز عرضه خواهند شد.
تعداد خودروهای قابل عرضه در روش فروش فوری ۲۲۵۰۰ دستگاه و در روش فروش فوق العاده ۵۲۵۰۰ دستگاه خواهد بود.
موعد تحویل خودروها در طرح فروش فوری، ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد و در طرح فروش فوقالعاده، ۹۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد تعیین شده است.
در روشهای فروش فوری و فوقالعاده، متقاضیان منتخب پس از اعلام نتایج، باید نسبت به واریز کامل وجه خودرو بر اساس قیمت روز و تکمیل فرآیند انعقاد قرارداد اقدام کنند.
زمان برگزاری مراسم اولویتبندی و سایر جزئیات مربوط به فرآیند فروش، مطابق روال گذشته از طریق سایت اطلاعرسانی ایرانخودرو(ikcopress.ir) اعلام خواهد شد.
متقاضیان میتوانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروش ایرانخودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.
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