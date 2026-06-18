معاون استاندار هرمزگان: سازندگی و خدمت به مردم جهاد اکبر مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی صبح پنجشنبه در مراسم یادبود شهدای دانشگاهی میناب و رونمایی از جایزه ملی «مسیر میناب» و جایزه ملی «جلوه‌های ویژه معلمی» در مجتمع آموزش عالی میناب، با اشاره به برخی رخدادهای تاریخی صدر اسلام، اظهار کرد: پس از رحلت حضرت خدیجه (س) و حضرت ابوطالب (ع)، آن سال در تاریخ اسلام به عنوان «عام‌الحزن» شناخته شد؛ دوره‌ای که مسلمانان دو پشتوانه مهم خود را از دست دادند و با شرایط دشواری روبه‌رو شدند.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز برای ملت ایران و استان هرمزگان سالی همراه با حوادث و تلخی‌های فراوان بود، افزود: این سال با حادثه تلخ بندر شهید رجایی و شهادت جمعی از هموطنان آغاز شد و در ادامه نیز کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها و چالش‌های مختلف مواجه شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: در طول یک سال گذشته، کشور از شش بحران مهم عبور کرده که برجسته‌ترین آنها دو جنگ بود؛ رخدادهایی که در آنها تعدادی از فرماندهان، دانشمندان، دانشگاهیان و شهروندان عزیز کشورمان را از دست دادیم.

نفیسی با تأکید بر پیشینه تاریخی ایران در عبور از بحران‌ها، گفت: جمهوری اسلامی ایران در طول حیات خود بارها با شرایط سخت مواجه شده اما همواره توانسته است از این آزمون‌ها سربلند خارج شود. ایران تنها کشوری در منطقه است که با وجود همه تعرض‌ها و تهدیدها، تداوم تاریخی و هویتی خود را حفظ کرده است.

وی با اشاره به جنگ اخیر و تحولات منطقه تصریح کرد: ملت ایران باید به خود افتخار کند که در برابر ائتلاف قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرد و بسیاری از تحلیلگران معتقدند جمهوری اسلامی ایران در این نبرد به پیروزی راهبردی دست یافته است.

معاون استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: جنگ همواره خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به همراه دارد و عزیزانی را از ملت‌ها می‌گیرد، اما مهم این است که ایران، مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی با اقتدار و استحکام به مسیر خود ادامه دادند.

نفیسی با اشاره به مفهوم جهاد اکبر در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: اگر در گذشته جهاد اکبر بیشتر ناظر بر خودسازی فردی بود، امروز جهاد اکبر برای ما ساختن کشور، خدمت به مردم، ایجاد رفاه، امنیت و آسایش و تلاش برای توسعه و پیشرفت ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه در تاریخ اسلام نمونه‌هایی از مذاکره و صلح برای حفظ منافع جامعه اسلامی وجود دارد، افزود: صلح حدیبیه و صلح امام حسن (ع) هر دو با هدف حفظ اسلام، ایجاد وحدت و فراهم کردن شرایط عبور از مقاطع حساس تاریخی انجام شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر اهمیت آگاهی تاریخی گفت: ملتی که تاریخ خود را می‌شناسد، از گذشته درس می‌گیرد و می‌تواند با شناخت صحیح مسیر آینده را با قدرت بیشتری طی کند.

نفیسی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام اجتماعی، اظهار کرد: رمز موفقیت کشور در شرایط کنونی وحدت، همدلی و همراهی مردم و مسئولان است و هر زمان که این انسجام حفظ شده، کشور توانسته بر مشکلات و چالش‌ها غلبه کند.