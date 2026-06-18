اخلاص امام حسین(ع) رمز ماندگاری نهضت عاشورا است

حجت‌الاسلام محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه اخلاص در ماندگاری عمل اظهار کرد: کسی که خود را وقف خدا کند و هستی، توان، اخلاص و همه وجود خود را برای خدا به کار گیرد، خداوند نیز همه عالم را در خدمت او قرار می‌دهد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: همه عالم هستی در ید قدرت و اختیار خداوند است و وقتی امام حسین(ع) هرچه داشت با اخلاص تقدیم حضرت حق کرد، خداوند نیز حفظ نام و یاد آن حضرت را تضمین کرد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه دشمنان بسیار تلاش کردند نام و یاد حضرت سیدالشهدا(ع) را از دل‌ها دور کنند، گفت: در طول تاریخ تلاش‌های فراوانی شد تا مردم از یاد امام حسین(ع) فاصله بگیرند و حتی با عزاداری برای آن حضرت مبارزه شد، اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید؛ زیرا قدرت، اشراف، حاکمیت و ربوبیت الهی بر همه قدرت‌ها حاکم است.

وی با اشاره به آیه شریفه « یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَیَأْبَی اللّهُ إِلاَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ » تصریح کرد: خداوند تضمین کرده است نور خود را حفظ کند و دشمنان هر اندازه بخواهند با پف کردن، نور الهی را خاموش کنند، نمی‌توانند؛ همان‌گونه که خاموش کردن نور خورشید با پف کردن ممکن نیست.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: نقل شده است که معاویه گفته بود تا زمانی که زنده است تلاش می‌کند نام پیامبر اکرم(ص) را خاموش و از زبان‌ها دور کند؛ اما امروز با گذشت حدود ۱۴۰۰ سال، نام پیامبر اکرم(ص) زنده و جاری است و تلاش دشمنان راه به جایی نبرده است.

حجت الاسلام جعفری با تأکید بر اینکه اخلاص ضامن بقای عمل است، اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال والاکرام»؛ هرچه رنگ مادی داشته باشد از بین می‌رود و تنها آنچه رنگ الهی دارد باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: هر چیزی که رنگ خدایی بگیرد در این عالم ماندگار می‌شود، زیرا خداوند باقی است و نور الهی هیچ‌گاه کم‌فروغ نمی‌شود. امام حسین(ع) نور الهی تام و تمام داشت و حادثه عاشورا نیز صحنه ظهور اوج اخلاص حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بود.

حجت‌الاسلام جعفری با بیان اینکه عاشورا میدان محک انسان‌هاست، گفت: انسان در بسیاری از موقعیت‌ها وظیفه‌ای بر عهده دارد، اما به دلایلی مانند تنبلی، مصلحت‌اندیشی یا منفعت‌طلبی از انجام آن چشم‌پوشی می‌کند. در چنین آزمون‌هایی است که روشن می‌شود انسان تا چه اندازه در عمل مخلص است.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس افزود: اگر دوران جنگ تحمیلی و جنگهای اخیر دوازده روزه و جنگ رمضان نبود، بسیاری از حقیقت‌ها درباره افراد آشکار نمی‌شد. در آن دوره نیز برخی به دلایل مختلف از کمک به جبهه حق در پشت جبهه یا خط مقدم شانه خالی می‌کردند و در چنین صحنه‌هایی اخلاص و مقاومت و حقیقت طلبی انسانها معلوم می‌شود .

استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: عملی ماندگار خواهد بود که مخلصانه و در راستای رضای خداوند باشد. خداوند در آیه ۱۱ سوره زمر می‌فرماید: «قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین»؛ پیامبر مأمور است به مردم بگوید که تنها خدا را عبادت کند و دین را برای او خالص گرداند.

وی با بیان اینکه بسیاری از اعمال انسان برای خدا آغاز می‌شود اما با نیت‌های غیرالهی آمیخته می‌گردد، تصریح کرد: مشکل این است که عمل انسان گاهی با نیت‌های غیرالهی آغشته می‌شود و همین امر عمل را ضایع می‌کند. خداوند تنها عمل خالص را می‌پذیرد و اگر در عملی غیر خدا شریک شود، آن عمل مورد قبول الهی نخواهد بود.

حجت‌الاسلام جعفری با اشاره به آیات سوره انسان درباره اهل‌بیت(ع) گفت: در ماجرای اطعام مسکین، یتیم و اسیر، اهل‌بیت(ع) فرمودند «انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا»؛ یعنی ما شما را فقط برای خدا اطعام می‌کنیم و از شما پاداش و تشکر نمی‌خواهیم.

وی افزود: کسی که عمل خود را برای خدا انجام می‌دهد، انتظار تقدیر و تشکر از کسی ندارد و هیچ شائبه‌ای از نیت غیرالهی در عمل او نیست. اگر کار برای خداست، همان کسی که باید آن را ببیند، می‌بیند.