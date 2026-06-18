به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه درخواستها در سامانه مربوطه ثبت شدهاند، اظهار کرد: این پروندهها با مشارکت نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان، بهصورت مستمر و دقیق در حال بررسی است.
وی افزود: جلسات رسیدگی به این پروندهها بهصورت هفتگی برگزار میشود و پروندهها بر اساس زمان ثبت در حال بررسی هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: متقاضیان و کارگران با توجه به سامانه ایی بودن ضرورتی برای مراجعه حضوری ندارند، همچنین هیچ ضرورتی برای مراجعه افراد دیگر به جای متقاضیان وجود ندارد، چرا که روند تکمیل مدارک و بررسی آنها در کمیتهها طبق یک روال عادی، مشخص و تعریفشده است و انجام این مراحل به هیچگونه تخصص فنی یا حقوقی خاصی نیاز ندارد.
پروانه ادامه داد: پیگیری وضعیت پروندهها از طریق کد ملی و شماره تلفن همراه ثبتشده در سامانه امکانپذیر است و پیامکهای مربوط به روند رسیدگی نیز برای متقاضیان ارسال میشود.
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