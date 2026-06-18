  1. سیاست
  2. مجلس
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

دستاوردهای تفاهم می‌تواند تاریخی و بزرگ باشد

دستاوردهای تفاهم می‌تواند تاریخی و بزرگ باشد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در صورت عدم کارشکنی آمریکا، دستاوردهای تفاهم می‌تواند تاریخی و بزرگ باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پیامی نوشت:

امروز در نشست تخصصی با حضور جمعی از اساتید برجسته روابط بین‌الملل، محتوای یادداشت تفاهم را بطور دقیق بررسی کردیم. جمع‌بندی تک‌تک اساتید این بود که در صورت عدم کارشکنی طرف آمریکایی دستاوردهای این تفاهم می‌تواند تاریخی و بسیار بزرگ باشد و در صورت اجرای مؤثر، منافع پرثمری برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی افزود: این پیروزی‌ بزرگ ملی را که به یمن خون شهدای عزیزمان، ایستادگی ملت، هدایت گری رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولین کشور حاصل شده است تبریک می گویم.

کد مطلب 6864035
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها