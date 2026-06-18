به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پیامی نوشت:

امروز در نشست تخصصی با حضور جمعی از اساتید برجسته روابط بین‌الملل، محتوای یادداشت تفاهم را بطور دقیق بررسی کردیم. جمع‌بندی تک‌تک اساتید این بود که در صورت عدم کارشکنی طرف آمریکایی دستاوردهای این تفاهم می‌تواند تاریخی و بسیار بزرگ باشد و در صورت اجرای مؤثر، منافع پرثمری برای کشور به همراه خواهد داشت.



وی افزود: این پیروزی‌ بزرگ ملی را که به یمن خون شهدای عزیزمان، ایستادگی ملت، هدایت گری رهبر معظم انقلاب و تلاش مسئولین کشور حاصل شده است تبریک می گویم.