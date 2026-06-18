شرجی و رطوبت هوا در استان بوشهر افزایش می یابد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی تا روز یکشنبه هفته آینده وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیشبینی میشود و از بعدازظهر یکشنبه در برخی ساعات سرعت وزش باد روی دریا افزایش مییابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: پدیدههای غالب طی پنج روز آینده افزایش شرجی و رطوبت هوا، غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و گاهی وزش باد خواهد بود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی-جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
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