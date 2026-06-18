جزئیات برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بندرعباس 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شیرخوارگان حسینی صبح و عصر روز برگزاری این آئین در مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی بندرعباس با حضور مادران و کودکان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده، این مراسم در مهدیه بندرعباس واقع در چهارراه پردیس از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز میشود.
همچنین گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس از ساعت ۷:۳۰ صبح میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.
مراسم دیگری نیز در مسجد مهدی موعود (عج) واقع در محله آزادگان از ساعت ۸ صبح و در مسجد موسی بن جعفر (ع) واقع در محله سهراه برق از ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار میشود.
بر اساس این گزارش، حسینیه شهید ارجمندیان در خیابان آزادگان ۱۹ از ساعت ۱۰ صبح و هیئت مسلم بن عقیل (ع) در خیابان مهرگان از ساعت ۹ صبح پذیرای شرکتکنندگان خواهند بود.
همچنین هیئت بیتالاحزان در شهرک هدیش از ساعت ۷ صبح مراسم شیرخوارگان حسینی را برگزار میکند.
در شهر ایسین نیز این آئین معنوی در مسجد سیدالشهدا (ع) از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار خواهد شد.
گفتنی است، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی هر ساله در نخستین جمعه ماه محرم با حضور گسترده مادران و نوزادان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و یاد حضرت علیاصغر (ع)، کوچکترین شهید دشت کربلا، گرامی داشته میشود.
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