کشف ۷۰ میلیارد ریال اموال مسروقه پس از دستگیری سارقان در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصیمهر،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اجرای عملیات غافلگیرانه مأموران انتظامی شهرستان پیشوا در محدوده پاسگاه یوسفرضا، یک باند سه نفره سارقان حرفهای شناسایی و متلاشی شد.
وی افزود: متهمان در جریان عملیات قصد فرار داشتند و با استفاده از سلاح سرد با مأموران درگیر شدند که با اقدام بهموقع و تیراندازی هوشمندانه پلیس، خلع سلاح و زمینگیر شدند.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران تصریح کرد: اعضای این باند که دارای سوابق متعدد کیفری بودند، پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شدند.
وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به ۱۰ فقره سرقت از منازل و باغات شهرستان اعتراف کردند و در این رابطه اموال مسروقهای به ارزش ۷۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
القاصیمهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان خاطرنشان کرد: پلیس در برابر قانونشکنان و برهمزنندگان امنیت شهروندان هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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