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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

کشف ۷۰ میلیارد ریال اموال مسروقه پس از دستگیری سارقان در پیشوا

کشف ۷۰ میلیارد ریال اموال مسروقه پس از دستگیری سارقان در پیشوا

پیشوا- فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف ۷۰ میلیارد ریال اموال مسروقه و دستگیری اعضای یک باند سه نفره سارقان حرفه‌ای پس از عملیات پلیس در پیشوا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی اجرای عملیات غافلگیرانه مأموران انتظامی شهرستان پیشوا در محدوده پاسگاه یوسف‌رضا، یک باند سه نفره سارقان حرفه‌ای شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: متهمان در جریان عملیات قصد فرار داشتند و با استفاده از سلاح سرد با مأموران درگیر شدند که با اقدام به‌موقع و تیراندازی هوشمندانه پلیس، خلع سلاح و زمینگیر شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تصریح کرد: اعضای این باند که دارای سوابق متعدد کیفری بودند، پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شدند.

وی ادامه داد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به ۱۰ فقره سرقت از منازل و باغات شهرستان اعتراف کردند و در این رابطه اموال مسروقه‌ای به ارزش ۷۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

القاصی‌مهر با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان خاطرنشان کرد: پلیس در برابر قانون‌شکنان و برهم‌زنندگان امنیت شهروندان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6864125

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