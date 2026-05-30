انهدام باند سارقان مسلح در سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی کرامتی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس آگاهی از فعالیت عوامل باند شامل گروگان گیری و تجاوز به عنف کودکان و نوجوانان و سرقت های مسلحانه زنجیره ای که در سطح شهرستان فعال بوده مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراوان افزود: مأموران با هماهنگی های لازم و اقدامات تخصصی و تحقیقات میدانی موفق به شناسایی محل اختفاء متهمان شدند ودر یک عملیات ضربتی یک نفر متهم دستگیر و دیگر متهمان متواری شدند که از مخفیگاهشان ۱۶ دستگاه تلفن همراه، ۳دستگاه موتور سیکلت سرقتی، سلاح سرد، مقداری مهمات متعلق به سلاح جنگی کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی پلیس جهت شناسایی همدستان و کشف سرقت‌های صورت گرفته توسط این متهمان ادامه دارد، از شهروندان درخواست کرد: هرگونه موارد مشکوکی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.