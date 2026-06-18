نقش «خیبر» در امیدآفرینی و نشاط اجتماعی؛ تیم متعلق به همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند، ظهر امروز پنجشنبه در مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در سخنانی با اشاره بهضرورت بازنگری در شیوههای توسعه و مدیریت لرستان، اظهار کرد: در مسیر حضور در این مراسم با خودم فکر میکردم که آیا مانند بسیاری از نشستها صرفاً از همه تشکر کنم، از نقش خیبر در افزایش نشاط اجتماعی، انسجام محلی و ملی سخن بگویم و سپس مراسم را ترک کنم، یا اینکه در این جمع صمیمی و دلسوز برخی مسائل و مشکلات را صادقانه مطرح کنیم تا شاید راهی برای حل آنها پیدا شود.
همه باید در مسیر توسعه نقشآفرینی کنیم
وی افزود: به اعتقاد من چارهای نداریم جز اینکه ایران عزیز را به قبل و بعدازاین روزهای حساس تقسیم کنیم و برخی تعارفات مرسوم را کنار بگذاریم. برای این کشور هزینههای اندکی پرداخت نشده و ملت ایران بارها در عرصههای مختلف درخشیدهاند.
شهردار خرمآباد با بیان اینکه توسعه هیچگاه بهصورت تصادفی رخ نمیدهد، گفت: علم سکونتگاههای انسانی به ما میآموزد که در هیچ نقطهای از جهان و در هیچ دورهای از تاریخ، توسعه اتفاقی نبوده است. همانگونه که زوال و پیشرفت جوامع انسانی دارای علل و قواعد مشخص است، توسعه نیز بر پایه اصول روشن و متقن شکل میگیرد.
بارانی بیرانوند، ادامه داد: توسعه یک امر جمعی است و نمیتوان آن را بر دوش یک فرد گذاشت. البته میتوان بر قهرمانان و کاتالیزورهای توسعه تکیه کرد، اما همه باید در این مسیر نقشآفرینی کنند و اگر مشارکت نمیکنند، دستکم مانعی بر سر راه توسعه نباشند.
وی تصریح کرد: توسعه زمانی محقق میشود که انسانهای توسعهیافته در بستری سامانیافته فعالیت کنند. انسان توسعهیافته کسی است که دایره دغدغههایش تنها به خود یا خانوادهاش محدود نباشد، بلکه به محله، شهر، استان و کشور خود نیز بیندیشد. هرچه این دایره گستردهتر باشد، میزان توسعهیافتگی فرد بیشتر خواهد بود.
انسان توسعهیافته زیربنای اصلی توسعه است
شهردار خرمآباد، افزود: انسانی که حاضر است برای کشورش از جان و مال خود بگذرد، با فردی که تنها به منافع شخصی میاندیشد تفاوت دارد. انسان توسعهیافته زیربنای اصلی توسعه است و چنین انسانی ناگزیر باید از سطحی از دانش و آگاهی برخوردار باشد.
بارانی بیرانوند با استناد به اشعاری از فردوسی، گفت: آبادانی دل و گستردگی اندیشه بر پایه دانش شکل میگیرد و آنچه ما معمولاً بهعنوان توسعه میشناسیم، مانند تقاطعهای غیرهمسطح، کمربندیها، ورزشگاهها و پروژههای عمرانی، در واقع فرع توسعه هستند. اصل توسعه فرهنگی است که این دستاوردها بر بستر آن شکل میگیرند.
وی بیان کرد: نحوه تعامل ما با یکدیگر، احترام متقابل، پرهیز از تخریب یکدیگر و جلوگیرینکردن از پیشرفت دیگران، بنیانهای اصلی توسعه هستند. سازهها و پروژهها ممکن است در گذر زمان فرسوده شوند، اما فرهنگی که بر پایه خرد و همدلی بنا شده باشد ماندگار خواهد بود.
شهردار خرمآباد در ادامه با اشاره به برخی موانع توسعه در استان، اظهار کرد: در لرستان نوعی نیروی بازدارنده وجود دارد که گاهی تلاش میکند برآیند توان نیروهای فعال را به صفر برساند. بر اساس قانون سوم نیوتن، برای حرکت روبهجلو باید نیروی پیشبرنده از نیروی بازدارنده بیشتر باشد. اگر این دونیرو برابر شوند، جامعه درجا میزند و اگر نیروی بازدارنده غلبه کند، عقبگرد رخ میدهد.
«خیبر» متعلق به همه مردم است
بارانی بیرانوند در تشریح این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: برخی افراد بهجای آن که سطح توانمندیهای خود را ارتقا دهند، سطح آرزوها و ظرفیتهای یک استان را کوچک میکنند تا با توان محدود خودسازگار شود. این نگاه، مانعی جدی در مسیر توسعه است و باید مشخص شود متولیان مقابله با چنین رویکردی چه کسانی هستند.
وی با اشاره به ظرفیت باشگاه خیبر خرمآباد، اظهار کرد: خیبر از معدود ظرفیتهایی است که در آن برای همه مردم استان سهمی وجود دارد، از دستفروشی که همراه فرزندش به ورزشگاه میرود تا مجموعه شهرداری و سایر اقشار جامعه.
شهردار خرمآباد، افزود: ما نیز سهم خود را از ظرفیت خیبر در حوزه امیدآفرینی و نشاط اجتماعی تعریف کردهایم و تلاش میکنیم از این فرصت برای ایجاد شور و همبستگی استفاده کنیم. برخی حواشی، کریخوانیها و اتفاقاتی که در فضای فوتبال رخ میدهد، بخشی از طبیعت این عرصه است، اما آنچه برای ما اهمیت دارد بهرهگیری از ظرفیت فوتبال برای تقویت امید و انسجام اجتماعی است.
بارانی بیرانوند، گفت: خیبر متعلق به همه مردم است. باید دست در دست یکدیگر بدهیم، سرمایههای اجتماعی خود را حفظ کنیم، زیربنای فرهنگی توسعه را تقویت کنیم و مانع حرکت یکدیگر نشویم.
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