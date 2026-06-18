وزارت خارجه یمن «پیروزی تاریخی ایران» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،‌ وزارت امور خارجه یمن ضمن پیروزی تاریخی ایران تأکید کرد که این رویداد مهم بیانگر این است که گزینه جهاد، مقاومت و مبارزه با قدرت‌ های طاغوت، بهترین و کم‌ هزینه ‌ترین گزینه است.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه آمده است: اصل وحدت میادین در واقعیت آزادگان امت مستحکم و عمیق شده است و به یاری خدا مسیرهای عملی بر اساس آن بنا خواهد شد.

بر اساس این بیانیه، مسئله فلسطین همچنان قطب نمای تمامی نیروهای آزاده خصوصا محور قدس خواهد بود و رژیم صهیونیستی باید بداند و بفهمد که در هیچ ‌یک از دورهای نبرد در آینده نمی تواند به تنهایی با فلسطینی ها مقابله کند.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد که مردم یمن در پاسخ به فراخوان رهبر انقلاب خود، برای به ‌دست آوردن کامل حقوق مشروع خود و پایان دادن به تمامی اشکال تجاوز، اشغال و محاصره آماده‌ است.