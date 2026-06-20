پایان همکاری اوسمار و پرسپولیس قطعی است/ اسکوچیچ نفر اول جانشینی!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شایعات مختلفی درباره بازگشت اوسمار ویهرا به تهران برای امضای قرارداد جدید با پرسپولیس مطرح شده بود، پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد سفر سرمربی برزیلی سرخپوشان ارتباطی با توافق نهایی برای ادامه همکاری نداشته و طرفین همچنان فاصله قابل توجهی در مذاکرات مالی دارند.
اوسمار در جلسهای که پنجشنبه هفته گذشته با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برگزار کرد، بار دیگر بر خواسته مالی خود برای فصل آینده تأکید داشته است. سرمربی برزیلی که فصل موفقی را روی نیمکت پرسپولیس پشت سر گذاشته، برای تمدید قرارداد و حضور در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ رقمی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار درخواست کرده است.
این در حالی است که مدیران باشگاه پرسپولیس حاضر به پذیرش چنین رقمی نیستند و اختلاف میان پیشنهاد باشگاه و درخواست سرمربی برزیلی حدود ۴۰۰ هزار دلار برآورد میشود؛ فاصلهای که در شرایط فعلی، رسیدن به توافق را بسیار دشوار کرده است.
با وجود این اختلاف، اوسمار در نشست با حدادی موضعی حرفهای و اخلاقمدارانه اتخاذ کرده است. وی به مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرده که مطابق تعهدات مندرج در قرارداد فعلی خود، تا زمان تعیین تکلیف نهایی مسابقات فصل جاری در کنار تیم خواهد ماند و وظایفش را به طور کامل انجام میدهد.
بر همین اساس، اوسمار نه تنها تمرینات پرسپولیس را تا پایان رقابتهای فصل جاری هدایت خواهد کرد، بلکه در تورنمنت سهجانبهای که قرار است میان پرسپولیس، گلگهر سیرجان و چادرملو اردکان برای تعیین آخرین سهمیه فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی برگزار شود نیز روی نیمکت سرخپوشان خواهد نشست.
نکته قابل توجه در رفتار اوسمار این است که او طی دوران حضورش در پرسپولیس همواره از نظم مالی باشگاه رضایت داشته و معتقد است تمامی تعهدات مالی سرخپوشان در قبال وی به طور کامل انجام شده است. از همین رو، سرمربی برزیلی قصد ندارد در هفتههای پایانی همکاری خود با باشگاه وارد حاشیه شود و تلاش میکند تا پایان قراردادش، مسئولیتهای حرفهای خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
با این حال، واقعیتهای موجود در میز مذاکره نشان میدهد مدیران پرسپولیس نیز خود را برای دوران پس از اوسمار آماده کردهاند. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار مهر کسب کرده، پیمان حدادی با حمایت و نظر مثبت کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه، مذاکرات اولیهای را با دراگان اسکوچیچ انجام داده است.
اسکوچیچ که سابقه فعالیت در فوتبال ایران و قهرمانی در لیگ برتر را در کارنامه دارد، یکی از گزینههای اصلی مدیران پرسپولیس برای هدایت این تیم محسوب میشود و در صورت عدم تغییر شرایط مذاکرات با اوسمار، شانس بالایی برای حضور روی نیمکت سرخپوشان خواهد داشت.
هرچند در فوتبال هیچ مذاکرهای را نمیتوان تا زمان امضای قرارداد نهایی تمام شده تلقی کرد، اما شواهد و روند مذاکرات نشان میدهد اختلاف مالی موجود به اندازهای است که ادامه همکاری اوسمار ویهرا و پرسپولیس را به کماحتمالترین سناریوی پیش روی دو طرف تبدیل کرده است؛ اتفاقی که میتواند به پایان یکی از موفقترین همکاریهای سالهای اخیر این باشگاه منجر شود.
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