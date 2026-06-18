به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه الجزیره با بررسی واکنش رسانه های صهیونیستی به توافق میان ایران و آمریکا نوشت، روابط بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم پس از امضای یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران در اوایل صبح امروز که راه را برای دور جدیدی از مذاکرات هموار می‌کند، شاهد یکی از پرتنش‌ترین مراحل خود است. این امر اختلافات فزاینده آنها را آشکار کرده است.

بر اساس این گزارش، امضای این یادداشت تفاهم به عنوان یک شوک سیاسی و راهبردی برای تل آویو بود، چرا که اسرائیل مفاد آن را تضعیف کننده تصورات نتانیاهو درباره «پیروزی مطلق» مقابل ایران و محدود کننده آزادی عمل ارتش صهیونیستی در جبهه شمالی می داند.

روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد، فشار آمریکا بر کابینه اسرائیل به موضوع عقب نشینی از جنوب لبنان و بلندی های هرمون در سوریه و کاهش اقدامات نظامی در جبهه شمالی برای حفظ مسیر سیاسی دولت ترامپ با تهران کشیده شده است.

در این گزارش آمده است، واشنگتن در جریان مذاکرات پشت درهای بسته به تل آویو اطلاع داده است که خواسته‌های آنها فراتر از صرفاً کاهش تنش در میدان نبرد از جمله عقب‌نشینی از پنج نقطه در جنوب لبنان، است. دولت آمریکا در حال آماده‌ شدن برای تشدید فشار بر کابینه نتانیاهو پس از امضای تفاهم‌نامه است.

همچنین منابع اسرائیلی از پیام‌های غیرمستقیم آمریکایی‌ها خبر می دهند که نشان می‌دهد بحران مذکور می‌تواند از اختلافات دیپلماتیک صرف به اقدامات مشخص از جمله تأخیر در ارسال سلاح، ایجاد محدودیت در کمک‌های عملیاتی و شاید حتی اقداماتی که مقامات صهیونیست آن را به عنوان تحریم تسلیحاتی توصیف می‌کنند افزایش یابد.

امضای تفاهم نامه مذکور موجی از خشم را در محافل سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به نتانیاهو برانگیخته است. آنها تفاهم آمریکا و ایران را یک شکست راهبردی برای تل آویو توصیف کردند و گفتند ترامپ به تهران امتیازات قابل توجهی داده است.

رسانه‌های نزدیک به نتانیاهو که اکثر آنها از حامیان سرسخت ترامپ بودند شروع به انتقاد از رئیس جمهور آمریکا و تیمش کرده اند. مجری کانال ۱۴ نزدیک به نتانیاهو از عبارات توهین‌آمیزی علیه جی. دی. ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا استفاده کرد و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ را به «یهودستیزی» متهم کرد.