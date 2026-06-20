حمله ائتلاف آمریکا به یک منطقه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که یک پهپاد وابسته به ائتلاف بین المللی آمریکا یک موتور سیکلت را در مسیر روحین – دیرحسان واقع در حومه ادلب در شمال سوریه هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، ائتلاف آمریکا مقر حزب ترکستان در حومه ادلب را هدف قرار داده است.

منابع مذکور اضافه کردند، کسی که در این حمله هدف قرار گرفته سامی العریدی یکی از مسئولان سابق تشکیلات حراس الدین و برخی همراهانش بوده است.

لازم به ذکر است که ائتلاف بین المللی آمریکا حملات خود را علیه سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم انجام می دهد.

این در حالی است که تاکنون بارها گزارش شده عناصر تروریستی داعش بدون هیچ درگیری با ائتلاف آمریکا در مناطق نزدیک به محل استقرار آنها رفت و آمد می کنند.