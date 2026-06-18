به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مجددا مدعی شد، ایران هرگز نخواهد توانست سلاح هسته ای داشته باشد و جهان امن تر خواهد بود.
این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده ماهیت فعالیت های هسته ای این کشور صلح آمیز بوده و هرگز به دنبال سلاح هسته ای نبوده است.
وی در حالی که تلاش می کرد بر پیامدهای جنگ افروزی علیه ایران سرپوش بگذارد گفت: بازارهای سهام شاهد شکوفایی زیادی خواهد بود و قیمت ها کاهش پیدا می کند. نفت جریان دارد. کشور ما قوی و امن بوده و از احترام بی سابقه ای برخوردار است.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه صهیونیستی کان گفت: احتمال خوبی مبنی بر حمایت من از نتانیاهو در انتخابات وجود دارد اما منتظرم باقی نامزدها را نیز بشناسم. نتانیاهو باید منطقی تر باشد. من آماده دیدار با او هستم.
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