به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دفتر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف پس از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان همتای ایرانی او، تفاهمنامه بین تهران و واشنگتن را امضا کرده است.
شهباز شریف شب گذشته پس از امضای این تفاهمنامه با اشاره به نقش اسلامآباد در این روند گفت: رؤسای جمهور آمریکا و ایران یادداشت تفاهم را همانگونه که من بهعنوان میانجی تصویب کرده بودم، امضا کردند.
نخستوزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که یادداشت تفاهم اسلامآباد بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد.
به گفته وی، در گام نخست، ایران تنگه هرمز را فوراً بازگشایی خواهد کرد و در مقابل، آمریکا نیز بهطور مستقیم محاصره دریایی را لغو میکند.
وی در ادامه از نقش قطر در پیشبرد این توافق قدردانی کرد و گفت: مایلم بهطور ویژه از تلاشهای صادقانه و مشارکت سازنده رهبری قطر در کمک به دستیابی به این مرحله قدردانی کنم.
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