خرید تضمینی ۴۹ هزار تن گندم در مازندران

سید محمد جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند خرید تضمینی گندم در استان با استقبال چشمگیر کشاورزان همراه بوده و تاکنون بیش از ۴۸ هزار و ۹۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان پرتلاش مازندرانی توسط مراکز خرید دولتی تحویل گرفته شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به آمادگی کامل مراکز خرید در نقاط مختلف استان، افزود: تمامی مراکز فعال بر اساس نرخ تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، آماده دریافت گندم کشاورزان هستند و روند خرید محصول با قوت ادامه دارد.

جعفری در ادامه از افزایش شمار مراکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و تصریح کرد: در راستای تسهیل فرآیند تحویل محصول و خدمترسانی بهتر به گندم کاران، شرکت تعاونی روستایی نکا نیز به جمع مراکز خرید تضمینی گندم استان اضافه شده است.

وی با قدردانی از همکاری ارزشمند گندم کاران استان، خاطرنشان کرد: افزایش نقاط تحویل گندم با هدف کاهش مسافت حمل و جلوگیری از تجمع طولانی‌مدت خودروهای کشاورزان در مراکز خرید انجام شده است.

مدیرکل غله مازندران در پایان تأکید کرد: گندم کاران سرمایه های ارزشمند بخش کشاورزی هستند و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان با تمام توان پای کار است تا محصول تولیدی کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن خریداری شود؛ این روند تا پایان فصل برداشت با جدیت ادامه خواهد یافت.