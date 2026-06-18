ضرورت تقویت وحدت و همدلی برای ارتقای اقتدار نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی عصر پنجشنبه در هجدهمین یادواره شهدای ترور و هشت بهشت دالخانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای اخیر کشور، برگزاری این آیین‌ها را فراتر از یک یادبود صرف دانست و آن را استمرار فرهنگ جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت توصیف و تأکید کرد: ملت ایران با زنده نگه داشتن یاد شهدا، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه می‌دهد.

حسینی با اشاره به تقارن این مراسم با ماه محرم، عاشورا را نه یک واقعه تاریخی، بلکه مدرسه‌ای برای تمام آزادگان جهان معرفی کرد و گفت: آنچه امروز ملت ایران از عزت، صلابت، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان دارد، میراث مکتب عاشوراست که به ما آموخته در برابر ظلم، زورگویی و استکبار سر تعظیم فرود نیاوریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گرامیداشت یاد فرماندهان و شهدای اخیر کشور، امنیت و عزت کنونی کشور را مرهون جانفشانی این گوهرهای تابناک انقلاب اسلامی دانست و از پیشکسوتان دفاع مقدس به عنوان سرمایه‌های ارزشمند کشور یاد کرد که روحیه جهاد و ایثار آنان همچنان در میان نیروهای مسلح و ملت ایران جاری است.

وی با اشاره به حوادث امنیتی و اقدامات تروریستی علیه کشور، اظهار داشت که دشمنان با طراحی یک جنگ ترکیبی شامل ابزارهای نظامی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، اقتصادی و شناختی در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران بودند، اما حضور مردم، اقتدار نیروهای مسلح و انسجام ملی، تمام این محاسبات را بر هم زد.

حسینی خاطرنشان کرد که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط، پشتیبان نظام، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی بوده و این همراهی، بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از مردم غرب مازندران، گفت: مردم شریف این خطه همانند همیشه با روحیه ایثار و همدلی، در روزهای سخت از هموطنان خود میزبانی کردند و جلوه‌ای زیبا از وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.

حسینی با تأکید بر اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در حمایت مردم از نظام و رهبری ریشه دارد، تصریح کرد: هرچه سرمایه اجتماعی نظام تقویت شود، اقتدار جمهوری اسلامی نیز افزایش خواهد یافت و نیروهای مسلح با پشتوانه مردم با قدرت بیشتری از امنیت کشور دفاع خواهند کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص روند مذاکرات و تعاملات سیاسی نیز اظهار داشت: هرگونه تفاهم یا توافق باید با حفظ عزت، استقلال، منافع ملی و حقوق ملت ایران همراه باشد و با اشاره به بدعهدی‌های طرف‌های مقابل، هوشیاری، وحدت و انسجام داخلی را مهم‌ترین پشتوانه تیم مذاکره‌کننده و مسئولان کشور دانست.

وی با تأکید بر ضرورت همدلی داخلی، نقد را حق همه دلسوزان انقلاب دانست، اما تأکید کرد که نقد باید منصفانه، مسئولانه و در جهت تقویت کشور باشد و نباید به وحدت ملی و انسجام داخلی آسیب وارد کند.

حسینی همچنین تصریح کرد: هیچ فرد یا جریانی نباید خود را جلوتر از ولایت و رهبری بداند و همه باید در چارچوب سیاست‌های کلان نظام حرکت کنند.

این نماینده مجلس در پایان با گرامیداشت یاد همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای امنیت، تأکید کرد که راه شهدا چراغ هدایت ملت ایران است و همه مسئولان وظیفه دارند با خدمت صادقانه، حفظ وحدت، تقویت امید و تلاش برای رفع مشکلات مردم، پاسدار خون پاک شهیدان باشند.