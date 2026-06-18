کیومرث رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بازرسی‌های هدفمند کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد تولیدی غیرمجاز در شهرک دانش کرمانشاه شناسایی و مورد برخورد قانونی قرار گرفت.

وی افزود: این واحد بدون اخذ مجوزهای بهداشتی لازم و خارج از ضوابط قانونی فعالیت می‌کرد و در شرایطی نامناسب از نظر بهداشتی اقدام به بسته‌بندی ادویه با استفاده از لیبل و پروانه ساخت جعلی با نام تجاری «کاکتوس» کرده بود.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد فرآیند تولید و بسته‌بندی محصولات در محیطی فاقد حداقل استانداردهای بهداشتی و ایمنی انجام می‌شده که می‌توانست سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رحیمی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در این پرونده گفت: تمامی مواد اولیه و محصولات موجود در محل توقیف شد، نمونه‌برداری‌های لازم انجام گرفت و با دستور مقام قضایی و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، این کارگاه پلمب شد. همچنین پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت ادویه‌جات در سبد غذایی خانوارها عنوان کرد: کیفیت، شرایط نگهداری و سلامت این محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است و آلودگی احتمالی آنها به عوامل بیماری‌زا و سموم قارچی می‌تواند آسیب‌های جدی برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو از شهروندان خواست هنگام خرید کالاهای سلامت‌محور، به وجود مجوزهای بهداشتی معتبر، تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصول توجه ویژه داشته باشند.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تولید یا بسته‌بندی غیرمجاز کالاهای سلامت‌محور، موضوع را به واحد رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری‌های لازم انجام شود.