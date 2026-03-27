توزیع شیرخشک و دارو در قم پایدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک‌آزما اظهار کرد: پایش داروخانه‌های استان با جدیت و به صورت شبانه‌روزی توسط تیم بازرسی معاونت غذا و دارو در حال انجام است و در این بازدیدها تمامی موارد مهم شامل چرخه توزیع، شرایط نگهداری دارو، موجودی دارو و شیرخشک، توزیع داروهای کمیاب و عملکرد سامانه‌های تحت وب مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.



وی افزود: همزمان، نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در دستور کار قرار دارد که در همین راستا کارشناسان از دو واحد عرضه شامل یک فروشگاه زنجیره‌ای و یک فروشگاه تخصصی محصولات آرایشی و بهداشتی بازدید به عمل آوردند.



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آمار عملکرد نوروزی معاونت غذا و دارو گفت: در این مدت ۸ مورد بازرسی از داروخانه‌ها، ۵ مورد بررسی برچسب بسته‌بندی مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی، ۲۴ مورد دریافت نمونه در آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، ۴۸ مورد انجام آزمون‌های تخصصی میکروبی و شیمیایی و ۴ مورد بازرسی از شرکت‌های تولیدی و توزیع‌کننده انجام شد.



نیک آزما در پایان بر تداوم نظارت‌های بهداشتی در ایام نوروز تأکید و اطمینان خاطر داد که وضعیت تأمین و توزیع دارو و شیرخشک در استان کاملاً پایدار است.