محسن فرهادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ آمادهباش وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم، ابلاغیهای به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ارسال شد تا با توجه به همپوشانی برنامههای کنترل فصل گرما با مراسمهای محرم، نظارتهای بهداشت محیطی تشدید شود.
وی افزود: همکاران ما با مشارکت متولیان هیئتها، موکبها، حسینیهها و مساجد، کنترلهای لازم را بهخصوص در حوزه آب و غذا انجام میدهند. همچنین در ساعات برگزاری مراسم عزاداری نیز بازرسیها و نظارتها افزایش خواهد یافت.
فرهادی ادامه داد: در روزهای پیش رو، بهویژه در دهه اول محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی و همچنین ایام اربعین، برنامههای نظارتی ویژهای در داخل کشور و در مسیرهای مرتبط با راهپیمایی اربعین انجام خواهد شد.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: برای مسیرهای راهپیمایی اربعین در کشور عراق نیز ۲۰ نفر از همکاران دانشگاههای علوم پزشکی با مسئولیت مرکز سلامت محیط و کار، به هیئت پزشکی و سازمان حج و زیارت معرفی شدهاند تا در صورت فراهم شدن شرایط، برای نظارت بر موکبها و مسیرهای اصلی اعزام شوند.
وی با تأکید بر اهمیت رعایت زنجیره سرد مواد غذایی در ایام گرم، سال بیان کرد: با افزایش دما، اهمیت کنترل مواد غذایی بیشتر میشود. مصرف یخ، نوشیدنیها و مواد غذایی که در این ایام توزیع میشوند باید تحت نظارت و شرایط بهداشتی مناسب باشد.
فرهادی تصریح کرد: بخش عمده فعالیتهای ما در این ایام، مشاوره و پیشگیری است، اما اگر مشخص شود که توزیع یک ماده غذایی یا آشامیدنی میتواند سلامت عزاداران را تهدید کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از آن انجام خواهد شد.
وی درباره نظارت بر فروش محصولات گوشتی و مرغی نیز گفت: تا این لحظه گزارشی از تخلف در این زمینه نداشتهایم، اما ممکن است به دلیل شرایط گرما، نگهداری یا توزیع نامناسب مواد غذایی باعث ایجاد مشکل شود.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: درباره غذاهای پروتئینی مانند غذاهای حاوی گوشت و مرغ، در دمای بالای ۳۵ درجه توصیه میکنیم زمان توزیع غذا حداکثر یک ساعت باشد و در استانهایی که دمای هوا پایینتر است، این زمان میتواند تا حدود دو ساعت افزایش پیدا کند، اما بیشتر از آن؛ خطر فساد مواد غذایی و مسمومیت افزایش پیدا میکند.
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