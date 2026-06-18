به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یدالله جوانی در نشستی با حضور جمعی از فعالان جهاد تبیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه امام شهیدان، ماه محرم را ماه حزن و معرفت نسبت به اهل بیت(ع) و بهخصوص امام حسین(ع) دانست و اظهار کرد: انسان بصیر کسی است که با شنیدن، تفکر و تأمل، تحلیل درست و فهم صحیحی از مسائل داشته باشد و بر اساس آن تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور داشتن چنین بصیرتی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: بصیرت میتواند از گمراهی و انحراف جلوگیری کند و جامعه را در مسیر صحیح نگه دارد.
معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ملت ایران تصریح کرد: این جنگ بر ملت ایران تحمیل شد، اما در نهایت ملت ایران با پیروزی صددرصدی از آن بیرون آمد، دشمن با وجود برخورداری از مجهزترین نیروها و تجهیزات نتوانست به اهداف خود برسد و این موفقیت بزرگ، نتیجه وحدت، همدلی و مقاومت ملت است.
سردار جوانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره و آتشبس، گفت: مذاکره و آتشبس زمانی عقلانی است که از موضع قدرت و عزت صورت گیرد و به معنای تسلیم شدن نباشد.
وی تأکید کرد: حفظ وحدت و منافع ملی باید اولویت همه باشد و هرگونه تصمیم باید با درایت و واقعبینی اتخاذ شود، کسانی که آتشبس و مذاکره را خیانت میدانند، در حقیقت به منافع ملی آسیب میرسانند و دشمن از این نوع نگاهها بهرهبرداری میکند.
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