برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در شیرخوارگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، فراخوان مراسم بزرگ «شیرخوارگان حسینی» در کلانشهر تبریز اعلام شد. این مراسم که همهساله با شکوه خاصی در سراسر کشور برگزار میشود، امسال به میزبانی شیرخوارگاه، پذیرای مادران و نوزادانی است که به یاد حضرت علیاصغر (ع) گرد هم میآیند.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این مراسم معنوی با اجرای آیین سنتی «پردهخوانی» توسط استاد حاج علی مداحی همراه خواهد بود. همچنین ذاکران اهل بیت (ع) از جمله حاج احمد بالایی، امیرحسین کبیرخو و محمدحسین دلاده کمند در این محفل به مرثیهسرایی و ذکر مصیبت خواهند پرداخت.
این مراسم در روز جمعه ۲۹ خرداد ماه(مصادف با اولین جمعه محرم) از ساعت ۱۸ آغاز خواهد شد.
محل برگزاری این تجمع مذهبی در تبریز، منطقه منظریه، میدان کودک، جنب دانشگاه آزاد، در محل شیرخوارگاه تعیین شده است. طبق اعلام برگزارکنندگان، شرکت در این مراسم برای عموم آزاد است و از تمامی خانوادهها و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت برای حضور در این محفل نورانی دعوت به عمل آمده است.
زمان: جمعه ۲۹ خرداد - ساعت ۱۸
مکان:تبریز، منظریه، میدان کودک، جنب دانشگاه آزاد، شیرخوارگاه
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