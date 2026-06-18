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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۹

متقاضیان عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای نمی‌دهند

متقاضیان عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای نمی‌دهند

شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرد: به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت ۶۰ روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان عبور از تنگه هرمز اخذ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای نمی‌دهند.

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی
به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت شصت روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران تأمین می‌گردد.

بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است، در جهت تحقق اهداف تفاهم‌نامه درخواست‌ها را با سرعت و اولویت رسیدگی و پاسخ دهد.

با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حوادث دریایی، لازم است کشتی‌ها در مسیر و زمان اعلامی‌به آنها عبور نمایند تا به تدریج، امکان تردد افزایش یابد.

ترتیبات اجرایی و جزییات فنی عبور از تنگه هرمز از طریق مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می‌گردد.

در خصوص سایر موضوعات، از جمله مین‌زدایی، اقدامات لازم مطابق بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد انجام خواهد شد.

کد مطلب 6864380

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