به گزارش خبرگزاری مهر، شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز هزینه‌ای نمی‌دهند.

متن کامل پیام بدین شرح است:

بسمه تعالی

به موجب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، به مدت شصت روز، هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضیان اخذ نخواهد شد و این هزینه‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی‌ایران تأمین می‌گردد.

بر این اساس به مدیریت آبراه خلیج فارس دستور داده شده است، در جهت تحقق اهداف تفاهم‌نامه درخواست‌ها را با سرعت و اولویت رسیدگی و پاسخ دهد.

با توجه به شرایط خاص و وجود برخی مخاطرات ایمنی در مسیر عبور و به دلیل لزوم حصول اطمینان از تردد ایمن و جلوگیری از حوادث دریایی، لازم است کشتی‌ها در مسیر و زمان اعلامی‌به آنها عبور نمایند تا به تدریج، امکان تردد افزایش یابد.

ترتیبات اجرایی و جزییات فنی عبور از تنگه هرمز از طریق مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام می‌گردد.

در خصوص سایر موضوعات، از جمله مین‌زدایی، اقدامات لازم مطابق بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد انجام خواهد شد.