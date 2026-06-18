https://mehrnews.com/x3cmYS ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6864403 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳ تجمع شبانه مردم مرزی پیرانشهر همراه با عزاداری حسینی ارومیه- مردم مرزی شهرستان ارومیه در تجمع شبانه ضمن اعلام حمایت از رهبری و انقلاب در سوگ شهدای کربلا عزاداری کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6864403 کپی شد مطالب مرتبط نجابت: راهبرد اصلی در جنگ ترکیبی، وحدت و ایستادگی مردم است روایت صد و دهمین شب حضور و اقتدار در نکا تصاویری از عزاداری مردم ارومیه در چهارمین شب ماه محرم لبیک مردم قائمشهر در بیعت با رهبری فریاد «فرمانده بده فرمان- حکم آنچه تو فرمایی» در میدان فومن برچسبها پیرانشهر حسینیه ایران تجمع مردمی
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