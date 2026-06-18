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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۳

تجمع شبانه مردم مرزی پیرانشهر همراه با عزاداری حسینی

تجمع شبانه مردم مرزی پیرانشهر همراه با عزاداری حسینی

ارومیه- مردم مرزی شهرستان ارومیه در تجمع شبانه ضمن اعلام حمایت از رهبری و انقلاب در سوگ شهدای کربلا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6864403

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