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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲

ایران گشته جانفدا، لبیک سید مجتبی

ایران گشته جانفدا، لبیک سید مجتبی

کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و دهمین شب اجتماعات شبانه، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند.

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کد مطلب 6864423

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