https://mehrnews.com/x3cmZh ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ کد مطلب 6864423 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۲ ایران گشته جانفدا، لبیک سید مجتبی کرمانشاه- مردم کرمانشاه در صد و دهمین شب اجتماعات شبانه، بار دیگر با رهبر معظم انقلاب بیعت کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6864423 کپی شد مطالب مرتبط صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند برچسبها ایران جانفدا بیعت با رهبر انقلاب کرمانشاه
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