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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم

صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم

کرمانشاه- صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب سوم ماه محرم الحرام، برگزار شد.

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کد مطلب 6863732

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