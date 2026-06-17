https://mehrnews.com/x3cmJb ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6863732 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شب سوم محرم کرمانشاه- صد و نهمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب سوم ماه محرم الحرام، برگزار شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6863732 کپی شد مطالب مرتبط طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵ همخوانی نماهنگ «ای غم شیرینم» توسط مردم کرمانشاه در شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه همزمان با شب اول محرم هیئات مذهبی میداندار عرصههای فرهنگی هستند صد و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برچسبها جمهوری اسلامی ایران ماه محرم و صفر کرمانشاه
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