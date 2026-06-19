مردم ایران در دفاع از امنیت و تبعیت از رهبری تردیدی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان پنجشنبه شب در تجمع شبانه مردم آمل در میدان ۱۷ شهریور، با اشاره به مضامین زیارت عاشورا اظهار کرد: در این زیارت سه درخواست اصلی صلوات، رحمت و مغفرت مطرح شده است که هر کدام نشانه‌ها و شاخص‌هایی در آیات قرآن و روایات دارند.

وی افزود: مشمولان صلوات الهی کسانی هستند که دچار تردید و سستی نمی‌شوند و در مسیر دین و انقلاب با استقامت حرکت می‌کنند. حضور مستمر مردم در اجتماعات ایمانی نیز نشانه‌ای از همین استواری و پایبندی به ارزش‌ها است.

امام جمعه آمل با استناد به آیاتی از قرآن کریم تصریح کرد: رهایی از اسارت نفس امّاره، دوری از انحراف و همراهی با صالحان از نشانه‌های بهره‌مندی از رحمت الهی است.

حجت‌الاسلام یعقوبیان در ادامه با اشاره به مفهوم مغفرت گفت: مغفرت به معنای برداشته شدن حجاب میان انسان و حقیقت است و استمرار در مسیر ایمان و بندگی، انسان را به مرتبه شهود و معرفت نزدیک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر و پیام رهبر معظم انقلاب درباره توافق انجام‌شده، بیان کرد: اجازه رهبری در این زمینه مشروط به پایبندی کامل طرف مقابل به تعهدات است و مردم نباید فریب امتیازات ظاهری یا شیرینی‌های موقت را بخورند.

امام جمعه آمل تأکید کرد: اصول بنیادین کشور از جمله موضوع غنی‌سازی و توان دفاعی قابل مذاکره نیست و برخی ادعاها مبنی بر اینکه مذاکره موجب دور شدن جنگ شده، با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان در پایان با بیان اینکه ملت ایران ملت امام حسین (ع) است، خاطرنشان کرد: مردم ایران در دفاع از امنیت، اصول انقلاب و تبعیت از رهبری تردیدی ندارند و همواره پای آرمان‌های نظام اسلامی ایستاده‌اند.