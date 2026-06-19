دستگیری سارق منزل با ۱۸ فقره سرقت در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، و شناسایی نقاط جرم‌خیز، موفق شدند سارق سابقه داری را در این ماجرا شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی نور با بیان اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به چندین فقره سرقت از جمله سرقت منزل، اماکن خصوصی اعتراف کرد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مهدوی در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.