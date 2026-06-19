شهرزاد: بیش از ۴۰۰ اثر ملی در هرمزگان نیازمند حفاظت و احیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در گفتگویی رسانه ای با اشاره به گستره آثار ثبت ملی هرمزگان، اظهار کرد: بیش از ۴۰۰ اثر ثبت ملی در استان وجود دارد که شامل آثار ملموس، ناملموس و طبیعی است و هر یک از این آثار نیازمند برنامهریزی برای حفاظت، احیا، مرمت، بازسازی و ثبت و ضبط مستمر هستند.
وی افزود: با وجود اهمیت بالای صیانت از این آثار، محدودیت منابع اعتباری دولتی موجب شده است امکان تأمین هزینههای مورد نیاز برای تمامی بناها و آثار تاریخی وجود نداشته باشد و این مسئله همواره یکی از چالشهای حوزه میراث فرهنگی بوده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، ادامه داد: رویکرد جدید این ادارهکل استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی مالک بناهای تاریخی و همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی است تا از طریق انعقاد تفاهمنامههای مشترک، زمینه حفاظت و بهرهبرداری مناسب از این آثار فراهم شود.
شهرزاد با اشاره به برخی بناهای تاریخی دارای مالکیت دستگاههای دولتی، گفت: در این مدل، ضمن حفظ و صیانت از میراث ملی، امکان تعریف فعالیتهای اقتصادی و گردشگری متناسب با شأن بنا فراهم میشود تا بخش خصوصی نیز بتواند در قالب یک فعالیت اقتصادی پایدار در حوزه نگهداری و احیای آثار تاریخی مشارکت کند.
وی توسعه گردشگری رویدادمحور را از برنامههای مهم این ادارهکل برشمرد و افزود: گردشگر امروز نیازمند برنامهریزی مشخص و رویدادهای از پیش تعریفشده است و توسعه گردشگری رویدادمحور میتواند ضمن افزایش ماندگاری مسافران، زمینه رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در بخش گردشگری را فراهم کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان، تأکید کرد: برای تأمین منابع مورد نیاز حفاظت از آثار تاریخی، از تمامی ظرفیتها شامل مشارکت بخش خصوصی، همکاری دستگاههای دولتی و استفاده از ردیفهای اعتباری موجود بهره خواهیم گرفت.
شهرزاد همچنین از ثبت ملی مدرسه «شجره طیبه» به عنوان یکی از رویدادهای مهم اخیر در حوزه میراث فرهنگی استان خبر داد و گفت: این مدرسه در نخستین ساعات حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، بنا به دستور استاندار هرمزگان و با پیگیری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به عنوان یک مکان رویداد تاریخی و نمادی از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی به ثبت ملی رسید.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی شده است با تأمین منابع لازم، موزهای با موضوع جنگ و مقاومت در این مکان ایجاد شود تا اسناد، آثار و روایتهای مرتبط در آن به نمایش گذاشته شود و به عنوان یادمانی ماندگار برای نسلهای آینده حفظ شود.
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