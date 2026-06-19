محمودی: همایش شیرخوارگان حسینی با محوریت تبیین قیام عاشورا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی،پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ماه محرم فصل تجدید عهد عاشقان مکتب امام حسین(ع) با آرمان‌های آن حضرت است و قیام عاشورا نماد ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از حق و پاسداری از ارزش‌های دینی و انسانی به شمار می‌رود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: محرم امسال برای مردم ایران حال و هوایی متفاوت دارد و حوادث اخیر، مظلومیت و فداکاری امام حسین(ع) و یاران باوفایش را بیش از گذشته برای جامعه ملموس کرده است.

وی خاطرنشان کرد: همایش شیرخوارگان حسینی امسال با محوریت تبیین قیام عاشورا برای مادران، بعثت مردمی و جهاد تبیین برگزار شد تا پیام نهضت حسینی و فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده منتقل شود.

محمودی تصریح کرد: این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و تقویت روحیه همدلی و وحدت در میان خانواده‌های حسینی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به ابعاد معنوی این آیین گفت: مادران شرکت‌کننده با در آغوش داشتن نوزادان و خردسالان خود و با یاد حضرت علی‌اصغر(ع)، کوچک‌ترین شهید کربلا، در سوگ مظلومیت اهل بیت(ع) عزاداری کردند.

وی تأکید کرد: حضور پرشور خانواده‌ها در این مراسم نشان‌دهنده تداوم فرهنگ عاشورا و اهتمام نسل‌های مختلف به پاسداری از ارزش‌ها و آرمان‌های حسینی است.