به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد جام تختی، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی و امیرمحمد یزدانی برای کسب دوبنده مسابقات جهانی قزاقستان به مصاف هم رفتند که در مسابقه اول یزدانی موفق شد یونس امامی را شکست دهد.

طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی، بعد از مسابقه اول و دوم باید ۲۵ دقیقه زمان بگذرد تا کشتی‌گیران در دومین مسابقه به مصاف هم بروند، موضوعی که در مسابقات جام تختی رعایت نشد و دو کشتی‌گیر بیشتر از زمان مقرر استراحت کردند.

در نهایت یونس امامی و امیرمحمد یزدانی در مسابقه دوم به مصاف هم رفتند که یزدانی با نتیجه ۱۱ بر ۷ پیروز میدان شد.

به این ترتیب امیرمحمد یزدانی با دو پیروزی در مسابقات انتخابی، صاحب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی آستانه قزاقستان شد. یونس امامی هم در ترکیب تیم اعزامی به بازی های آسیایی قرار گرفت.