به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالفضل نظری ظهر جمعه در همایش شیرخوارگان حسینی که با حضور گسترده مادران و کودکان در مصلای نماز جمعه زنجان برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش خانواده در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: والدین به ویژه مادران مسئولیت بسیار سنگین و سرنوشتسازی در تربیت فرزندان برعهده دارند و بخش مهمی از سعادت فردی و اجتماعی جامعه در گرو تربیت صحیح کودکان است.
وی با بیان اینکه تربیت فرزند فرآیندی مستمر و بلندمدت است، افزود: خانوادهها باید از همان سالهای نخست زندگی و حتی پیش از تولد فرزند، به موضوع تربیت دینی، اخلاقی و معنوی توجه ویژه داشته باشند؛ چرا که بسیاری از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری کودکان تحت تأثیر وراثت، الگوهای خانوادگی و میزان پایبندی والدین به ارزشهای دینی شکل میگیرد.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اینکه تربیت نسل مؤمن، سالم و با تقوا نیازمند برنامهریزی از دوران پیش از تولد است، تصریح کرد: والدینی که خود اهل دیانت، اخلاق و ارتباط با خداوند باشند، زمینه مناسبی برای رشد معنوی فرزندان خود فراهم میکنند و این امر در شکلگیری شخصیت دینی کودک تأثیر عمیقی دارد.
وی انتخاب نام مناسب برای فرزندان را از جمله وظایف مهم والدین دانست و گفت: نام هر فرد بخشی از هویت او را تشکیل میدهد؛ بنابراین پدر و مادر باید در انتخاب نام فرزند دقت لازم را داشته باشند و از نامهایی با معانی ارزشمند، ریشههای اسلامی و مرتبط با اهل بیت(ع) استفاده کنند و از انتخاب نامهای بیمعنا، سطحی و فاقد پشتوانه فرهنگی و اعتقادی پرهیز شود.
مسئول دفتر نهاابود نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت: دیانت، انسانیت و تعهد باید مهمترین معیار در انتخاب همسر باشد، گفت: نباید پول، شغل و مسائل مادی به تنها ملاک خانوادهها در پذیرش خواستگار تبدیل شود.
نظری با اشاره به اهداف تربیت اسلامی خاطرنشان کرد: در مکتب اهل بیت(ع)، تربیت فرزند تنها به تأمین نیازهای مادی محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی، پرورش انسانهایی مؤمن، بصیر و آماده برای یاری حضرت ولی عصر(عج) است. در این مسیر باید محبت به اهل بیت(ع)، به ویژه محبت به سیدالشهدا(ع) در دل فرزندان نهادینه شود.
وی ادامه داد: همانگونه که عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) باید در وجود کودکان تقویت شود، لازم است روحیه ظلمستیزی، بیزاری از طاغوت و نفرت از بدیها نیز در آنان شکل بگیرد تا بتوانند مسیر صحیح زندگی را تشخیص داده و در برابر انحرافات ایستادگی کنند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ازدواج و انتخاب همسر اشاره کرد و گفت: خانوادهها هنگام مواجهه با خواستگاران باید معیارهای اصلی و اساسی را مدنظر قرار دهند. انسانیت، دیانت، تعهد، اخلاق نیکو و میزان ارتباط فرد با خداوند از مهمترین شاخصهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: متأسفانه در برخی موارد، مسائل مادی نظیر میزان درآمد، شغل یا وضعیت اقتصادی به مهمترین معیار انتخاب همسر تبدیل شده است، در حالی که این عوامل هرچند اهمیت دارند، اما نباید جایگزین ارزشهای اخلاقی و دینی شوند.
نظری با تأکید بر ضرورت توجه به صلاحیتهای معنوی و اخلاقی جوانان اظهار کرد: اگر فردی نسبت به انجام واجبات الهی، به ویژه نماز، مقید باشد و از سلامت اخلاقی و اعتقادی برخوردار باشد، زمینه موفقیت او در زندگی نیز فراهم خواهد شد و نباید صرفاً به دلیل نگرانیهای اقتصادی، موانع غیرضروری در مسیر ازدواج جوانان ایجاد کرد.
وی تصریح کرد: والدین باید در ارزیابی فرزندان و خواستگاران، ابتدا میزان پایبندی آنان به واجبات دینی را مورد توجه قرار دهند و از طریق رفتار و سبک زندگی خود نیز الگوی مناسبی برای فرزندان باشند.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان با تأکید بر اهمیت ایجاد فضای معنوی در خانوادهها گفت: تربیت دینی فرزندان از همان سالهای نخست زندگی و با حضور آنان در محافل معنوی آغاز میشود. برگزاری روضههای خانگی، تلاوت قرآن کریم، قرائت زیارت عاشورا، انس با معارف اهل بیت(ع) و ایجاد فضایی آکنده از یاد خدا در خانه میتواند نقش مهمی در شکلگیری هویت دینی و اخلاقی نسل آینده داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: هرچه ارتباط فرزندان با خداوند، قرآن و فرهنگ عاشورا از سنین پایین تقویت شود، زمینه رشد معنوی، سلامت اخلاقی و موفقیت آنان در زندگی فردی و اجتماعی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
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