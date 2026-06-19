دری : تشییع امام شهید در محرم رفراندوم وحدت و حمایت از نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه اراک اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از فریب و توطئه، درصدد ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور هستند و مقابله با این تهدیدات نیازمند رصد دقیق و اقدام به‌موقع است.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر مورد تأیید رهبر معظم انقلاب افزود: اعتبار این توافق منوط به اجرای کامل هر ۱۴ بند است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: حقوق ملت ایران در حوزه هسته‌ای، رفع محاصره‌ها، جبران خسارات و تأمین امنیت منطقه‌ای، از مطالبات قطعی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برگزاری باشکوه آیین‌های عزاداری و مراسم تشییع امام شهید در دهه دوم محرم، مورد تأکید است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در ایام محرم، نماد وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و پاسخی قاطع به دشمنان است.

وی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: پیشگیری از جرم، اولویتی مهم‌تر از برخوردهای پسینی بوده و تقویت رویکردهای علمی، اخلاقی و تخصصی در دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: برخورد قاطع با فساد، زمین‌ خواری، قاچاق، رشوه‌خواری و تضییع حقوق عمومی ضرورتی غیر قابل انکار است، ضمن اینکه مبارزه با مفاسد باید هدفمند، دقیق و شبکه‌محور دنبال شود.

خطیب جمعه اراک گفت: همچنین اجرای قانون ثبت اسناد و صدور اسناد تک‌برگی را اقدامی راهبردی برای کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ خواهد بود.

وی با اشاره به نقش خون شهدا در تقویت انسجام اجتماعی و ملی تأکید کرد: ملت ایران به برکت ایثار شهیدان، امروز در برابر توطئه‌های دشمنان آگاه‌تر و مقاوم‌تر از گذشته ایستاده است.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: عزاداری برای سیدالشهدا(ع) و توسل به اهل‌بیت(ع) علاوه بر یک فریضه دینی، جلوه‌ای از مقابله با ظلم و استکبار و پیوند با حقیقت است.