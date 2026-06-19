امام جمعه فومن: وحدت و بصیرت رمز پیروزی جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی در خطبه‌های نماز جمعه در فومن ضمن تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان اظهار کرد: تقوا موجب بهره‌مندی از هدایت قرآنی است و انسان را نسبت به آخرت و عاقبت، بینا و هشیار می‌سازد.

وی با اشاره به سالروز شهادت مصطفی چمران گفت: شهید چمران، در عرصه جهاد اکبر و جهاد اصغر مجاهدت نمود و علی‌رغم جایگاه برجسته در سکوهای علمی جهان، مانعی برای عدم حقیقت‌انگاری و پیروی از رهبر و حمایت از مظلومین در ایشان نشد و وارد جبهه حق علیه باطل شد و سرانجام در همین‌ مسیر به جایگاه والای شهادت نائل شد.

امام‌ جمعه فومن در خصوص روز اصناف بیان کرد: اصناف از قبل از پیروزی انقلاب از قشر متدین جامعه بودند و با ارتباط خوبی که با روحانیت داشتند در پیروزی نهضت نقش‌آفرین شدند لذا امروز نیز در جهاد اقتصادی و فرهنگی می‌توانند موثر باشند.

حجت‌الاسلام داودی تصریح کرد: فومن به زادگاه علمایی همچون فقیه بزرگ آیت‌الله العظمی بهجت فومنی معروف است و در جنگ اخیر شهدای متعددی را تقدیم نظام کرد لذا باید به عنوان شهرستانی با ارزش‌های والا معرفی کنیم.

وی افزود: در شأن گیلان و فومن نیست که امروز شاهد حرمت‌شکنی مسافران در ملاء عام باشیم وقتی که با پوشش نامناسب در مرکز شهر در رفت و آمد هستند لذا این مسئله برای شهروندان نگران کننده است.

امام‌ جمعه فومن گفت: امروز نباید از زنان و دختران به عنوان ابزار تبلیغاتی برای فروش بیشتر سوء استفاده شود لذا کسب و کار حرمت دارد و باید حرمت‌ها را نگه داریم.

حجت‌الاسلام داودی با تاکید بر مضرات به فراموشی سپرده شدن دینداری اضافه کرد: اگر امروز دینداری به فراموشی سپرده شود خداوند متعال این پرچم را به افراد دیگری واگذار خواهد کرد لذا برخی اقدامات قدرنشناسی و کفران نعمت است که در این صورت از الطاف الهی محروم خواهیم شد.

وی به تشریح پیام رهبر معظم انقلاب در باب مذاکرات پرداخت و گفت: این یک پیام قاطع و شفاف است که امروز قدرت‌ موشکی و سرنگونی پهپادهای دشمن توسط ایران سبب شکست و تسلیم دشمن شده است.

امام‌ جمعه فومن افزود: با این وجود با پیش ‌شرط‌های رهبری وارد مذاکره شدیم لذا پذیرش این شروط توسط ایالت متحده به اقرار رسانه‌های خارجی، شکست مفتضحانه برای آمریکا محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام داودی با بیان بدعهدی دشمن، تصریح کرد: بدانید که دشمن چیزی به عنوان تعهد و شرف ندارد و تنها چیزی که سبب‌ساز احقاق حقوق ملت ایران خواهد شد قدرت لانچرنشین‌های غیور ایرانی است که باید همچنان دست بر ماشه آماده باشند.

وی به حضور با بصیرت ملت در طول صد و چند شب گذشته اشاره و عنوان کرد: مردم با مشت‌های گره کرده در برابر دشمن ایستادگی کردند و همین مقاومت یکی از عوامل قدرت‌ساز است.

امام‌ جمعه فومن ضمن تاکید بر لزوم حفظ وحدت و همدلی در پایان خاطرنشان کرد: عدم انشقاق و تفرقه‌افکنی، برپایی عزاداری با بصیرت و شور روزافزون، حفظ عفت وحیای فاطمی، احیای امر به معروف و نهی از منکر در راستای پیروزی جبهه مقاومت و شکست جهانخواران واجب و ضروری است.