بسیج ۵۰ هزار نفری استان مرکزی برای وداع با «رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رسولی ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید، امام خامنه‌ای اظهار کرد: استان مرکزی با هم‌افزایی و همکاری مجموعه‌های مختلف توانست در برگزاری این مراسم به شایستگی ایفای نقش کرده و برگ زرین دیگری بر افتخارات خود بیفزاید.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان مرکزی به عنوان دیار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید افزود: برگزاری آیین وداع و تشییع رهبر شهید، مسئولیتی سنگین و تاریخی است و باید در شأن مجاهدت‌های ۳۶ ساله ایشان با اخلاص، بصیرت و تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) برگزار شود.

سرهنگ رسولی تصریح کرد: با توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماه‌های محرم و صفر و همچنین هیئات، خیابان‌ها و میادین فعال در سطح استان، این ظرفیت عظیم مردمی باید در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: تأمین امنیت مسیرهای منتهی به استان، محل‌های برگزاری مراسم در استان و همچنین استان‌های قم، تهران و مشهد از اولویت‌های اصلی است و این موضوع در کمیته‌های تخصصی با جدیت دنبال خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با بیان اینکه سهمیه اختصاص یافته به استان مرکزی برای اعزام زائران ۵۰ هزار نفر است تاکید کرد: از این تعداد، ۱۵ هزار نفر در قالب کاروان‌های اتوبوسی و ۳۵ هزار نفر از طریق خودروهای شخصی و گروه‌های خودجوش سازماندهی و اعزام خواهند شد.

وی افزود: تمامی نیازمندی‌های مرتبط با اعزام، اسکان، پذیرایی و پشتیبانی زائران باید در داخل استان پیش‌بینی و تأمین شود و این موضوع با مدیریت استاندار مرکزی و کمیته‌های تخصصی در حال برنامه‌ریزی است.

سرهنگ رسولی بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، لازم است تمهیدات لازم برای اسکان، پذیرایی و میزبانی شایسته از زائران عبوری در مسیر قم، تهران و مشهد نیز فراهم شود.

جانشین فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: برای زائران استان مرکزی در قم، تهران و مشهد محل‌های اسکان و پذیرایی مشخص شده و مواکب، گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی برای خدمت‌رسانی در این نقاط مستقر خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی در مسیرهای منتهی به استان و محل‌های اسکان زائران تصریح کرد: هرچه مشارکت مردمی در برگزاری این مراسم پررنگ‌تر باشد اثرگذاری آن در سطح ملی و بین‌المللی افزایش خواهد یافت.

سرهنگ رسولی افزود: برگزاری باشکوه این آیین از حیث کمیت و کیفیت، پیام اقتدار، انسجام و وفاداری ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.

وی بیان کرد: مراسم وداع با شهید قائد امت در تاریخ سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلی، مراسم تشییع در تهران در روز پانزدهم، در قم در روز شانزدهم و در مشهد مقدس در روز هجدهم برگزار خواهد شد.