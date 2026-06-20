زندیه وکیلی: تبعیت از رهنمودهای رهبری ضامن پیشرفت و ثبات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت عروج رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای اظهار کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که در شرایط حساس، همزمان با حضور رزمندگان در میدان، پشتیبانی و تکریم شهدا نیز با شکوه و با مشارکت مردم انجام می‌شد و این روحیه باید امروز نیز تداوم یابد.

وی افزود: رهبر شهید عمر پربرکتی را در مجاهدت‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و سال‌های رهبری و زعامت سپری کردند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: خدمات و مجاهدت‌های این شخصیت برجسته در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار است و ابعاد شخصیتی و مدیریتی ایشان در گذر زمان بیش از پیش روشن خواهد شد.

وی ادامه داد: موفقیت برنامه‌ها در گرو مشارکت مردم است و نقش دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی، هماهنگی و تسهیل‌گری در کنار جریان‌های مردمی خواهد بود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در چارچوب تصمیمات ستادهای ملی و استانی عمل کرده و از اقدامات موازی و ناهماهنگ پرهیز کنند تا انسجام اجرایی حفظ شود.

وی بر ضرورت تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته‌های اعزام، پشتیبانی، انتظامی و پذیرایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها موظفند گزارش جلسات و اقدامات خود را به‌صورت منظم به ستاد ارائه کنند و حداقل سه جلسه کاری برای هر کمیته تا زمان اجرای برنامه‌ها برگزار شود.

زندیه وکیلی افزود: استان مرکزی برای پذیرایی از زائران و شرکت‌کنندگان در مسیرهای عبوری و مراسم اصلی در تهران و سایر نقاط کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت مواکب مردمی، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار دارد و در این زمینه معین برخی استان‌ها از جمله قم نیز خواهد بود.

وی بر لزوم آمادگی تیم‌های امدادی و همراهی گروه‌های اعزامی با تجهیزات لازم تأکید کرد و گفت: در کنار اعزام‌های سازمان‌یافته، باید پیش‌بینی‌های لازم برای خدمات اولیه، امدادرسانی و پشتیبانی انجام شود.

استاندار مرکزی بیان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هماهنگی فرمانداران و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نسبت به سیما و منظر شهری و فضاسازی مناسب برای ایام سوگواری و بزرگداشت اقدام کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم‌های متعدد در شهرستان‌ها و مرکز استان تصریح کرد: برنامه‌ها باید با هماهنگی کامل میان نهادهای مردمی و حاکمیتی برگزار شود و از ظرفیت ایام محرم برای تقویت شور معنوی و انسجام اجتماعی بهره‌گیری حداکثری صورت گیرد.

استاندار مرکزی گفت: دستاوردهای امروز کشور در عرصه‌های مختلف، حاصل مجاهدت رزمندگان، خون پاک شهدا و همراهی مردم است.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان موفقیت و پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماسی شاهد هستیم، در امتداد مسیر ایستادگی و مقاومت ملت ایران شکل گرفته است.

زندیه وکیلی با اشاره به نقش راهبردی ساختارهای تصمیم‌گیری کشور تصریح کرد: در حوزه دیپلماسی نیز تمامی اقدامات در چارچوب تدابیر کلان نظام و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مصوبات نهادهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی دنبال شده و خواهد شد.

وی ادامه داد: بی‌تردید دشمنان ملت ایران و جریان‌های معاند، از اقتدار و پیشرفت جمهوری اسلامی ناراضی هستند اما واقعیت‌های میدانی و تحولات منطقه‌ای نشان‌دهنده تقویت روزافزون جایگاه جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: اهمیت امروز بیش از هر زمان، در تقویت هم‌افزایی و همگرایی داخلی است که مورد تأکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با عنوان «وحدت کلمه» بوده و همواره به عنوان یک راهبرد اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: مجموعه مدیریت استان خود را ملتزم به تبعیت کامل از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می‌داند و معتقد است حرکت در مسیر انقلاب اسلامی، تنها در سایه تبعیت دقیق از این رهنمودها معنا پیدا می‌کند.

زندیه وکیلی گفت: تمامی توفیقات امروز کشور مرهون ایستادگی ملت بزرگ ایران، خون شهدا و هدایت‌های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی است و این مسیر با قدرت، انسجام و همدلی ادامه خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مشارکت گسترده مردمی، محور اصلی و تضمین‌کننده برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت رهبر شهید است.