به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ صابر حیدری عصرسه شنبه در نشست شورای برنامهریزی مراسم تشییع «قائد امت» عصر با تأکید بر اینکه برآوردهای اولیه از حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم حکایت دارد، اظهار کرد: مدیریت این حجم از جمعیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران، نیازمند یک همافزایی تمامعیار بین دستگاههای اجرایی، بخشداران و نهادهای مردمی است.
فرمانده سپاه ناحیه اراک با اعلام زمانبندی رسمی آیینهای وداع، گفت: مردم اراک در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه در مصلی این شهر، نخستین میزبانی از این آیین را بر عهده خواهند داشت،پس از آن، کاروانهای عزادار به ترتیب در تهران (۱۵ تیر)، قم (۱۶ تیر)، احتمالاً نجف و کربلا (۱۷ تیر) و در نهایت مراسم تدفین در مشهد مقدس (۱۸ تیر) شرکت خواهند کرد.
وی با اشاره به اعزام کاروانهای استان مرکزی به تهران تصریح کرد: در مجموع ۵۰ هزار نفر از این استان عازم تهران خواهند شد که سهم اراک ۲۲ هزار نفر است؛ برای این تعداد، پیشبینیهای لازم جهت اسکان در منطقه ۳ تهران صورت گرفته است.
سرهنگ حیدری افزود:همچنین در خصوص حضور در شهر قم، با توجه به ظرفیت محدود آن استان، از شهروندان استانهای اطراف درخواست شده است که از اعزام کاروان به این مقصد خودداری کنند.
وی افزود: برای تسهیل در جابهجایی زائران، نیازمند تأمین ۱۵۰ دستگاه اتوبوس هستیم و در حوزه تغذیه نیز از نهادها، کارخانجات و بهویژه خیرین انتظار داریم تا با پای کار آوردن خودروهای سبک و یخچالدار، یاریگر ستاد برگزاری مراسم باشند.
وی همچنین بر فضاسازی بصری شهر تأکید کرد و گفت: از ادارات و واحدهای صنعتی خواست تا با نصب بنرهای مرتبط، فضای شهر را متناسب با سوگواری «قائد امت» آماده کنند تا زائران عبوری نیز حلاوت این حضور را درک کنند.
فرمانده سپاه ناحیه اراک اقدامات رسانههای معاند برای تخریب چهره رهبر شهید را تلاش مذبوحانه برای تحتالشعاع قرار دادن دستاوردهای ایشان دانست و گفت: امروز دشمنان و جریانهای نفاق با توهین به ساحت ایشان سعی دارند،از آب گلآلود ماهی بگیرند، اما حضور پرشور و حماسی مردم در این مراسم و تلاش برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن، خط بطلانی بر تمامی این هجمهها خواهد کشید.
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