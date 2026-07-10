دری: حضور میلیونی در آیین‌ تشییع رهبر شهید جلوه وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مذاکره را در چارچوب تأمین حقوق ملت و رفع تهدیدها میداند و هرگونه مذاکره همراه با فشار یا تضییع حقوق کشور را مردود می داند.
وی افزود: ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و حقوق مشروع خود قاطع است و اجازه دخالت هیچ قدرتی در تصمیمگیری درباره منافع ملی را نخواهد داد.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: توانمندیهای راهبردی کشور در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی تعیین میشود و نباید به بهانهای برای اعمال فشار یا محدود کردن حقوق ملت ایران تبدیل شود.
وی ادامه داد: ملتهای مقاومت برای دفاع از عزت و کرامت خود ایستادگی کردهاند و جمهوری اسلامی ایران همواره از آرمان ملتهای مظلوم حمایت کرده است.
خطیب جمعه اراک تاکید کرد: حضور پرشور ملت ایران و کشورهای اسلامی در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید ایران،جلوهای از وحدت امت اسلامی و پایبندی به فرهنگ ایثار و شهادت بود.
وی افزود: حضور میلیونها انسان از سراسر جهان نشان داد فرهنگ مقاومت و شهادت به سرمایهای ماندگار برای جهان اسلام تبدیل شده و تلاش دشمنان برای کمرنگ کردن جایگاه اهلبیت(ع) ناکام مانده است.
آیت الله دری نجفآبادی بیان کرد: شهدا پرچمداران عزت و ایمان بوده و راه آنان با گذر زمان ماندگارتر خواهد شد و خانوادههای معظم شهدا نیز سرمایههای ارزشمند جامعه اسلامی هستند.
خطیب جمعه اراک گفت: شهیدان اسلام و انقلاب، فرماندهان، رزمندگان و همه مدافعان راه حق، به وعده الهی دست یافته و نزد پروردگار از جایگاه والایی برخوردارند.
وی افزود: آثار شهادت ماندگار است و همانگونه که فرهنگ عاشورا پس از قرنها الهامبخش ملتهاست، فرهنگ شهادت نیز موجب عزت و اقتدار امت اسلامی خواهد بود.
آیت الله دری نجفآبادی تصریح کرد: کسانی که در مسیر الهی گام برمیدارند با وجود سختیها از لطف و نصرت خداوند بهرهمند شده و در انجام رسالت خود یاری خواهند شد.
وی گفت: حضور پرشور مردم در برگزاری آیینهای شهدا، پیام ایستادگی ملت ایران در دفاع از انقلاب، ولایت و آرمانهای شهدا را به دشمنان مخابره کرد.
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