دشمن با تحریف مفاهیم به دنبال تضعیف فرهنگ ازدواج و فرزندآوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مقدمی پیش از ظهر جمعه در همایش‌ جهانی‌ شیرخوارگان‌ حسینی با تأکید بر اهمیت فرزندآوری و نقش آن در اقتدار کشور اظهار کرد: همان‌گونه که رزمندگان در میدان جهاد و دفاع از کشور ایفای نقش می‌کنند، خانواده‌ها نیز با فرزندآوری، سربازان آینده انقلاب و نظام اسلامی را تربیت می‌کنند.

وی افزود: کاهش جمعیت و تضعیف بنیان خانواده از مهم‌ترین اهداف دشمنان است و آنان با جعل واژه‌هایی همچون «کودک‌همسری» و القای مفاهیم نادرست، درصدد تغییر فرهنگ اصیل اسلامی هستند.

حجت الاسلام محمود مقدمی با استناد به سیره اهل‌ بیت(ع) تصریح کرد: در فرهنگ اسلامی، ازدواج بهنگام و تشکیل خانواده از عوامل مهم حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه به شمار می‌رود و نباید تحت تأثیر ادبیات تحریف‌شده غربی قرار گیرد.

وی با اشاره به واقعه عاشورا و نقش فرزندان امام حسین(ع) در کربلا ادامه داد: حضور فرزندان خردسال و نوجوان در نهضت حسینی، نشان‌دهنده اهمیت تربیت نسل مؤمن و انقلابی از همان آغاز زندگی است.

دبیر شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه علمیه قم تاکید کرد: در آموزه‌های اسلامی، سقط عمدی جنین از گناهان بزرگ شمرده شده و در مواردی که بدون ضرورت پزشکی انجام شود، مسئولیت شرعی و قانونی به همراه دارد.

وی افزود: آینده کشور در گرو جمعیت جوان، مؤمن و توانمند است و اگر امروز نسبت به مسئله ازدواج، فرزندآوری و حفظ نسل غفلت شود، در آینده با چالش‌های جدی اجتماعی و فرهنگی مواجه خواهیم شد.