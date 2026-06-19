به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از ماسکهای صورت و کرمهای سفیدکننده عرضهشده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیههای ایمنی، در فهرست فرآوردههای غیرمجاز قرار گرفتهاند.
ماسک صورت (فاقد مجوز)
▫️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)
▫️ Kiss Beauty (Black Mask 24K Gold)
▫️ Karite (Bubble Clay Mask)
▫️ Aichun Beauty
▫️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)
کرمهای روشنکننده و سفیدکننده (فاقد مجوز)
▫️ Donkey Milk (Whitening Cream)
▫️ Heaven Dove
▫️ Ebug (Water Cream - جوانساز)
▫️ Simple (Moisturizing Cream)
▫️ Sadoer (Hand Cream)
پاککننده و لایهبردار (فاقد مجوز)
▫️ Images (Cleaning Exfoliating Gel)
▫️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)
▫️ Douceur (Toner)
مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک، میتواند منجر به نازک شدن پوست، لکهای معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی شود و در اولویت نظارتهای سازمان قرار دارد.
از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و دارو گزارش دهند.
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