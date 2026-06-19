به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از ماسک‌های صورت و کرم‌های سفیدکننده عرضه‌شده در سطح بازار، به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های ایمنی، در فهرست فرآورده‌های غیرمجاز قرار گرفته‌اند.

ماسک صورت (فاقد مجوز)

▫️ Gold Caviar (Whitening Peel Off Mask)

▫️ Kiss Beauty (Black Mask 24K Gold)

▫️ Karite (Bubble Clay Mask)

▫️ Aichun Beauty

▫️ Fruit of the Wokali (Rice Mask)

کرم‌های روشن‌کننده و سفیدکننده (فاقد مجوز)

▫️ Donkey Milk (Whitening Cream)

▫️ Heaven Dove

▫️ Ebug (Water Cream - جوانساز)

▫️ Simple (Moisturizing Cream)

▫️ Sadoer (Hand Cream)

پاک‌کننده و لایه‌بردار (فاقد مجوز)

▫️ Images (Cleaning Exfoliating Gel)

▫️ Svoboda Natural (Facial Cleansing Gel)

▫️ Douceur (Toner)

مصرف این محصولات به دلیل تماس مستقیم با پوست صورت و احتمال وجود هیدروکینون، استروئید یا مواد محرک، می‌تواند منجر به نازک شدن پوست، لک‌های معکوس، سوختگی شیمیایی یا وابستگی پوستی شود و در اولویت نظارت‌های سازمان قرار دارد.

از شهروندان خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و دارو گزارش دهند.