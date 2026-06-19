لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی؛ نقش رسانه در جنگ شناختی مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدی لائینی در خطبه های نماز جمعه ساری با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: نظر اصولی رهبر معظم انقلاب، علی الاصول چیز دیگری بوده است؛ از این رو انتظار می رود مسئولان بر اساس همان نظر اصلی عمل کنند.

وی افزود: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، دو تعهد داده اند، نخست پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت و دوم اینکه زیر بار زیاده خواهی آمریکا نخواهند رفت. مقام معظم رهبری نیز به دلیل همین تعهدات، اجازه این تفاهم را صادر فرموده اند.

امام جمعه ساری تصریح کرد: مذاکرات آینده به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و ما تسلیم نظر رهبری و شورای عالی امنیت ملی هستیم و وحدت و انسجام خود را حفظ می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: حضرت ابا عبد الله الحسین فرمودند که انسان کریم کسی است که گفتار و کردارش یکی باشد و تناقض نداشته باشد.

آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه امام حسین (ع) گرفتار کسانی بود که کرامت نداشتند و قطع رحم کردند، خاطر نشان کرد: حضرت در کنار پیکر مطهر حضرت علی اکبر (ع) به عمر سعد فرمود که خدا رحم تو را قطع کند، چنان که رحم مرا قطع کردی.

وی با تأکید بر اهمیت صله رحم، افزود: هر کس دوست دارد عمرش طولانی شود و روزی اش زیاد گردد، باید صله رحم انجام دهد.

امام جمعه ساری در ادامه با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، این دو فریضه را از اهداف قیام عاشورا دانست و اظهار داشت: متأسفانه درباره برخی منکرات شنیده می شود که گفته اند کاری نداشته باشید، در حالی که خداوند به صراحت بر انجام این فریضه ها دستور داده است.

نقش راهبردی رسانه در جنگ شناختی

وی همچنین با گرامی داشت سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، بر نقش راهبردی رسانه در جنگ شناختی تأکید کرد و از همه دستگاه ها خواست فعالیت های فرهنگی و تبلیغی خود را گسترش دهند.

آیت الله محمدی لائینی روز بسیج اساتید را گرامی داشت و از اساتید همراه با فرهنگ بسیجی تقدیر کرد و همچنین از جامعه بازاریان و اصناف به خاطر همراهی با انقلاب و ارائه خدمات صادقانه به مردم تشکر کرد.

امام جمعه ساری از هیئت های مذهبی که امسال حضور در میدان را بر جلسات هیئتی خود مقدم داشتند، قدردانی کرد و از حضور پرشور مردم در عزاداری های حسینی تقدیر کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پویش هایی که پس از شهادت امام حسین با شعار یا لثارات الحسین شکل گرفت، گفت: امروز ما به شعار یا لثارات خامنه ای نیز نیاز داریم و دشمنان نباید گمان کنند که مردم ما از خون خواهی دست بر می دارند.

وی افزود: مردم ایران، قصاص خون به ناحق ریخته شده را از شخص ترامپ و نتانیاهو خواهند گرفت و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دهند.

آیت الله محمدی لائینی در پایان با اشاره به پویش جان فدا که بیش از ۳۲ میلیون نفر در آن ثبت نام کرده اند، خاطر نشان کرد: امروز به پویش یا لثارات خامنه ای نیز نیاز مبرم داریم.

امام جمعه ساری در خطبه های خود سه انتظار اساسی از تفاهم هسته ای را برشمرد: بررسی دقیق مواد تفاهم نامه، چگونگی توافق نهایی و دریافت پیام روشنگرانه از سوی مقام معظم رهبری که تکلیف همگان را مشخص کند.

وی تأکید کرد: اگر پیام رهبری نمی آمد، احتمال دو گانگی و اختلاف وجود داشت؛ اما معظم له با بیان نظر اصولی خود و با استناد به تعهدات رئیس جمهور، مسیر را روشن کردند.

آیت الله محمدی لائینی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت، تصریح کرد: ما یک صدا و متحد هستیم، اما به آمریکا و صهیونیست ها می گوییم اگر توافق به گونه ای که مصالح ملت و رهبری ایجاب می کند، پیش نرود، بار دیگر به میدان جنگ باز می گردیم و حقوق خود را از شما خواهیم گرفت.

وی همچنین از همه مسئولان، دولت مردان، کارگزاران لشکری و کشوری، صدا و سیما، ستاد نماز جمعه و دست اندرکاران برگزاری مراسم های عزاداری و برنامه شیر خوارگان حسینی تقدیر و تشکر کرد.