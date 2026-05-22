مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساری، با اشاره به فرا رسیدن ایام عزاداری سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع)، حضرت هانی بن عروه و شهدای فاجعه منا و حجاج بیت‌الله الحرام در سال ۶۶ هجری، این مصیبت‌ها را به محضر امام زمان (عج) تسلیت گفت.

وی افزود: اگر زبان از دروغ حفظ شود، تمام وجود انسان حفظ خواهد شد و اگر دروغ از روی زمین برچیده شود، جهان به گلستان تبدیل می‌شود. از خداوند می‌خواهیم ما را از صادقان و پیروان معصومین (ع) قرار دهد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به سالروز حرکت امام حسین (ع) از مکه به سوی کربلا، گفت: در این سفر، حضرت فرمودند: «هیهات منا الذلة»؛ مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت و ستمکاران است. ما درس آزادگی را از این امام بزرگوار آموختیم.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه والای روز عرفه، خاطرنشان کرد: برخی فرصت‌های زمانی و مکانی، آمادگی معنوی بیشتری دارند که روز عرفه از آن جمله است. قدرتی که جبرئیل در جابه‌جایی شهر قوم لوط داشت، از مطبخ و غذا نبود، بلکه از اتصال به خدا بود. ما نیز در برابر آمریکا و اسرائیل، به برکت بنیان‌های عرفانی و معنوی پیروز شده‌ایم.

وحدت امت و وحدت ملی، دو بال پیشرفت کشور

نماینده ولی فقیه در مازندران با تبریک عید سعید قربان، این عید را نماد وحدت امت اسلامی دانست و افزود: مسلمانان جهان باید یکصدا و متحد باشند. همچنین در داخل کشور، صرف نظر از هر سلیقه و فرهنگی، عرق ملی و وطن‌دوستی ضروری است. هر دو نوع وحدت (ملی و امت اسلامی) از دستاوردهای عید قربان و عید فطر است.

وی با اشاره به اول خرداد (روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف) گفت: با آغاز فصل گرما، با ناترازی انرژی روبرو هستیم. حتی اگر ناترازی نبود، ریخت‌وپاش جایز نیست. یک سوم غذای ما دور ریخته می‌شود. صرفه‌جویی در مصرف آب، برق، گاز و نفت یک اصل است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین اول خرداد را روز بزرگداشت ملاصدرا، فیلسوف بزرگ ایرانی خواند و یکشنبه سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) را روز ایثار، مقاومت و پیروزی نامید و افزود: فتح خرمشهر، عظمت و قدرت این ملت و نظام را به دنیا نشان داد. رهبر شهید ما فرمودند: خرمشهرهای دیگری در پیش داریم و این ملت، همه آن‌ها را به نفع اسلام فتح خواهد کرد.

وی با اشاره به سه‌شنبه پنجم خرداد (روز نسیم مهر) و لزوم حمایت از خانواده زندانیان نیازمند، تأکید کردند: امام باقر (ع) فرمودند: «عبادتی که زودترین نتیجه را دارد، صله رحم است.» اگر فردی از بستگان شما در زندان است، دستگیری از خانواده او مصداق صله رحم می‌باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید و فروش گندم، هشدار داد: مردم گندم خود را به دلالان ناشناس نفروشند، زیرا ممکن است محصول قاچاق شود. به دولت و جهاد کشاورزی توصیه می‌کنم نظارت بیشتری بر خرید گندم از کشاورزان داشته باشند و پول آن‌ها را سریع‌تر بپردازند. امسال با بارش‌های خوب، پیش‌بینی خودکفایی در گندم داریم، به شرط آنکه گندم قاچاق نشود.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت روز زبان فارسی و ادب پارسی، گفت: ایران، افغانستان، تاجیکستان و برخی مناطق پاکستان و هند، فارسی‌زبان هستند و استعمارگران انگلیسی، زبان فارسی را در برخی مناطق منسوخ کردند و خطر کنونی این است که هر قومی واژه‌های جدید جداگانه‌ای می‌سازد و این زبان‌ها از هم فاصله می‌گیرند و باید فرهنگستان‌های مشترک تشکیل شود تا برای مفاهیم نو، واژگانی یکسان انتخاب گردد.

تنگه هرمز نیازمند نظام حقوقی مشخص

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تأکید کرد: دنیا امروز به اهمیت این تنگه پی برده است. مدیریت تنگه هرمز حق مسلم ایران است و حتی پس از پایان جنگ‌ها نیز آن را رها نمی‌کنیم. این تنگه نیازمند سازوکاری حقوقی، نظامی و سیاسی برای مدیریت است. مجلس و نهادهای مربوطه باید هرچه سریع‌تر این زیرساخت حقوقی را فراهم کنند.