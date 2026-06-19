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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

ماموریت ۱۰۰ موتورلانس جدید در مراسم تشییع رهبر شهید

ماموریت ۱۰۰ موتورلانس جدید در مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس اورژانس استان تهران، از ورود ۱۰۰ دستگاه موتورلانس جدید مجهز به تجهیزات پیشرفته تله‌کاردیولوژی به ناوگان عملیاتی اورژانس خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی، در شبکه ایکس از ورود ۱۰۰ دستگاه موتورلانس جدید مجهز به تجهیزات پیشرفته تله‌کاردیولوژی به ناوگان عملیاتی این مجموعه خبر داد و نوشت: این اقدام همزمان با برگزاری مراسم پرشور وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر فرزانه و شهید ایران عزیز حضرت امام خامنه‌ای (ره) انجام شده و این واحدهای امدادی برای ارائه خدمات سریع‌تر و تخصصی‌تر به زائران و عزاداران در مسیرهای پرتردد مستقر شده‌اند.

کد مطلب 6864800
محدثه رمضانعلی

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