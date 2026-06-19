گروه استانها؛ خبرگزاری مهر – شیرین اسلوب: همزمان با نخستین جمعه ماه محرم الحرام، آیین جهانی شیرخوارگان حسینی با شکوهی وصفناشدنی و حضوری پرشور و بینظیر از سوی مادران دلداده، نوزادان معصوم و خانوادههای ارادتمند به اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، در شهرستان مشگینشهر برگزار گردید. این مراسم که هر ساله با عشق و شوقی مضاعف در نقاط مختلف جهان اسلام تکرار میشود، امسال نیز در این خطه از ایران اسلامی، جلوگاهی از ایمان، صفا و همبستگی معنوی بود.
روایتی از عشق و دلدادگی
در این آیین پرفیض، نوزادان و شیرخوارگانی که با جامههای سپید و سبز، نماد پاکی و طراوت ایمان، آراسته شده بودند و سربندهایی به نام مبارک حضرت علیاصغر (ع) بر پیشانی داشتند، در آغوش گرم مادران خود جای گرفته بودند و چشمان کنجکاوشان نظارهگر صحنههایی بود که هر کدام، روایتی از عشق و دلدادگی بود. فضای مراسم، آمیزهای از شور حسینی، معنویت ناب و ارادتی عمیق به کوچکترین شهید دشت کربلا بود؛ شهیدی که فریاد مظلومیتش، تا ابد در تاریخ بشریت طنینانداز شده است. مادران حاضر در این محفل آسمانی، با زمزمههای لالاییهای عاشورایی، با نوای دلنشین «یا رباب» و با قرائت دعاهای پرفیض برای سلامتی و تعالی فرزندان دلبندشان، بار دیگر با آرمانهای بلند نهضت حسینی، با اهداف قیام عاشورا و با پیام آزادگی و ظلمستیزی آن حضرت، تجدید میثاقی دوباره بستند و نشان دادند که مادران، نخستین مدرسههای انسانسازی در مسیر ولایت و امامت هستند.
پیام مظلومیت حضرت علیاصغر (ع)
در حاشیه برگزاری این اجتماع بزرگ و اثرگذار، حجتالاسلام صادق صمدی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه والای این آیین جهانی اظهار کرد: آیین شیرخوارگان حسینی، نه فقط یک برنامه مذهبی و فرهنگی، بلکه یکی از تأثیرگذارترین و عمیقترین نمادهای پیوند نسل نو با فرهنگ جاودانه عاشوراست. این مراسم، پیام مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) را که در اوج تشنگی و غربت به شهادت رسید، با زبانی نرم و تأثیرگذار، به گوش تمامی نسلها، به ویژه نسل کودک و نوجوان میرساند و آن را از محدوده زمان و مکان فراتر میبرد.
وی افزود: حضور مادران در این آئین، پاسخی روشن به ندای حسین (ع) در روز عاشوراست. آنان با این حضور، اثبات میکنند که فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، هیچگاه کهنه نمیشود و تربیت نسلی حسینی، ولایی و انقلابی، میبایست از همان روزهای نخستین کودکی، از آغوش مادر و در فضایی سرشار از معرفت و ایمان، آغاز شود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگینشهر گفت: امروز، هزاران مادر در سراسر ایران و همچنین در کشورهای مختلف جهان اسلام، فرزندان معصوم خود را به یاد طفل ششماهه کربلا، نذر راه حق و حقیقت میکنند و این بزرگترین و ماندگارترین پیام نهضت حسینی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و این پیوند عاطفی و معنوی، هیچگاه از یادها نخواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: در عصری که دشمنان اسلام و نظام، با تمام ابزارها و شگردهای خود درصدد کمرنگ کردن فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی و مقاومت و دور کردن نسل جدید از ارزشهای متعالی دینی هستند، مجالس حسینی و به ویژه مراسم پرشکوه شیرخوارگان، بهترین و کارآمدترین بستر برای آشنایی عمیق کودکان و نوجوانان با مفاهیمی چون ظلمستیزی، آزادگی، ولایتپذیری و جاننثاری در راه دین است و نقش بیبدیلی در مصونیتبخشی به نسل آینده دارد.
در ادامه، خبرنگار مهر در میان حلقههای عاشقانه این جمع معنوی حضور یافت و با تعدادی از مادران دلداده و داغدیده که فرزندان شیرخوار خود را در آغوش کشیده بودند، به گفتوگو نشست. مادری که نوزاد هفتماهه زیبای خود را آرام در بغل داشت، در پاسخ به این پرسش که چه انگیزه والایی او را به این محفل آسمانی کشانده است، با چشمانی خیس و صدایی لبریز از احساس گفت: هر سال در این مراسم شرکت میکنم؛ چرا که اینجا برای من و خانوادهام، یادآور غربت و مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) است. امسال هم خوشحالم که فرزندم را آوردم تا از همان نوزادی، با نام و راه امام حسین (ع) آشنا شود. وقتی به یاد آن تشنگی، آن تنهایی و آن تیر ستم بر گلوی کوچکش میافتم، اشک از دیدگانم جاری میشود و قلبم به درد میآید، اما این درد، خود افتخاری است که با خون کربلا پیوند خورده است.
مادر دیگری که بار سنگین مسئولیت معنوی بر دوش داشت، در پاسخ به خبرنگار مهر که حضور در این مراسم چه احساسی در او برمیانگیزد، با شوقی وصفناشدنی بیان کرد: با تمام وجود احساس میکنم که امروز در کنار مادران غیور و صبور کربلا، در کنار حضرت رباب (س)، ایستادهام و ندای مظلومیت فرزندم را به افلاک میفرستم. این مراسم، به ما مادران یادآوری میکند که در کنار همه مسئولیتهای روزمره، وظیفهای خطیرتر بر عهده داریم و آن، پاسداشت ارزشهای دینی و انتقال گوهر ناب فرهنگ عاشورایی به فرزندانمان است؛ چرا که جامعهای که ریشه در چنین باورهایی داشته باشد، هرگز شکست نمیخورد.
مادر جوان دیگری نیز که لبخند امید بر لب داشت، با شور و حالی خاص گفت: امروز قلبم را به آستان حضرت دوست سپردم و برای سلامتی و سعادت فرزند عزیزم دعا کردم. از خداوند متعال خواستم که او را در مسیر نورانی اهلبیت (ع) قرار دهد و قدمهایش را استوار بر جاده ولایت نگه دارد. به نظرم حضور در این اجتماع عظیم و معنوی، آرامش و امنیتی به انسان میدهد که در هیچ جای دیگری نمیتوان یافت و روح را تا عرش اعلا اوج میدهد.
بخشی از مراسم نیز به ذکر مصیبت و مرثیهسرایی برای کوچکترین شهید کربلا اختصاص داشت؛ جایی که مداحان اهلبیت (ع) با نواهای جانسوز و اشعار عمیق عاشورایی، به روایت غمانگیز شهادت حضرت علیاصغر (ع) و صبر و استقامت حضرت رباب (س) پرداختند و فضای مجلس را مملو از حزن و اندوهی مقدس کردند. در آن لحظات، مادران با چشمانی گریان و دلی شکسته، در سوگ آن طفل ششماهه که در آغوش پدر، هدف تیر سنگدلان قرار گرفت، اشک ماتم ریختند و با نوای «لبیک یا حسین (ع)»، وفاداری خود را به عهد و پیمان با سیدالشهدا اعلام داشتند.
آیین شیرخوارگان حسینی در مشگینشهر، همانند سالهای پیشین، با استقبال گسترده و کمنظیر خانوادههای مؤمن و انقلابی برگزار شد و بار دیگر عشق وافری را که مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت (ع) دارند، به زیبایی هرچه تمامتر به نمایش گذاشت. خبرنگار مهر در پایان این مراسم پراحساس گزارش میدهد که امروز، مشگینشهر در میان زمزمههای لالاییهای عاشورایی مادران، در میان نگاههای معصومانه و بیآلایش نوزادانی که بیخبر از غوغای دنیا، در پناه گرم مادر آرام گرفته بودند، صحنهای از روایت دوباره غربت طفل ششماهه کربلا بود. کودکان معصومی که نامشان با یاد آن شهید بزرگوار گره خورده بود و اشکهای مادران، سربندهای سبز بر پیشانی کودکان و فریادهای رسای «یا حسین (ع)»، همگی پیام روشنی برای جهانیان داشتند؛ اینکه خون عاشورا و راه حسین (ع) هرگز رنگ نمیبازد و این راه پرافتخار، تا همیشه تاریخ و تا ظهور منجی، نسل به نسل، در دل مادران این سرزمین کهن، زنده، جاوید و پرفروغ خواهد ماند.
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