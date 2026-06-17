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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲

قاب‌های باشکوه از حماسه مردم مبعوث شده بیله سوار

قاب‌های باشکوه از حماسه مردم مبعوث شده بیله سوار

بیله سوار- صحنه های زیبا و باشکوهی از اجتماع و خروش مردم مبعوث شده بیله سوار در شب یکصد و نهم ثبت و ضبط شده است.

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کد مطلب 6863820

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