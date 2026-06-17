https://mehrnews.com/x3cmKY ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲ کد مطلب 6863820 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۲ قابهای باشکوه از حماسه مردم مبعوث شده بیله سوار بیله سوار- صحنه های زیبا و باشکوهی از اجتماع و خروش مردم مبعوث شده بیله سوار در شب یکصد و نهم ثبت و ضبط شده است. دریافت 4 MB کد مطلب 6863820 کپی شد مطالب مرتبط حماسه باشکوه عزاداران حسینی در بیله سوار برداشت ۱۲۰۰۰ تن عدس از مزارع بیلهسوار اردبیل سراسر نوای «یا حسین»؛ ۲۰۰۰ خیمه عزا در دیار عرفان و ارشاد مرزداران بیله سوار، شب را با شور حسینی پیوند زدند طشتگذاری عاشورایی در شبهای وفاداری مرزداران بیلهسوار برچسبها اردبیل شهرستان بیله سوار تجمع مردمی
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