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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

حضور پر شور بانوان زابل در مراسم شیرخوارگان حسینی

حضور پر شور بانوان زابل در مراسم شیرخوارگان حسینی

زابل - بانوان و مادران زابل با حضور پر شور خود در مراسم شیرخوارگان حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6864861

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