https://mehrnews.com/x3cnbd ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ کد مطلب 6864861 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ حضور پر شور بانوان زابل در مراسم شیرخوارگان حسینی زابل - بانوان و مادران زابل با حضور پر شور خود در مراسم شیرخوارگان حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 21 MB کد مطلب 6864861 کپی شد مطالب مرتبط ضیاءآباد میزبان اجتماع عاشقان کوچکترین شهید کربلا شد مادران مینابی فرزندان خود را نذر امام زمان کردند مراسم «شیرخوارگان حسینی» در امامزاده صالح(ع) مراسم «شیرخوارگان حسینی» در بندرعباس برچسبها شهرستان زابل شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر
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